Blessés, Andrea Glauser et Sandro Schmid ont fêté quand même

Privés de glace pour la finale, Sandro Schmid et Andrea Glauser ont vécu le sacre depuis les coulisses… avant de surgir en équipement complet pour célébrer un titre fribourgeois auquel ils ont aussi contribué.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Dans les livres d'histoire, tout le monde aura oublié que Sandro Schmid et Andrea Glauser n'étaient pas sur la glace ce 30 avril 2026 pour le sacre des Dragons. Les deux internationaux suisses, blessés pour la quasi-totalité des play-off, sont également champions à l'instar de tous leurs coéquipiers. Alors pour que les photos souvenirs ne soient pas témoins de leur infortune, les deux éclopés ont décidé de prendre tout leur équipement pour ce septième match à Davos.

«On était prêts au cas où on gagnait pour venir sur la glace», a rigolé Sandro Schmid. Les deux joueurs ont regardé une bonne partie du match depuis la tribune de presse en compagnie du staff avant de partir quelques minutes avant la fin du temps réglementaire. «C'était vraiment difficile de suivre ça depuis là-haut, précise Andrea Glauser. Avec Sandro, on voulait forcément aider les gars. Mais quand tu es blessé, tu sais que tu ne peux rien faire.»

Le titre depuis le vestiaire

Au moment où les deux équipes sont revenues sur la glace, les deux joueurs de Fribourg Gottéron ont patienté dans le vestiaire en s'équipant dans l'espoir que leur équipe s'impose afin d'aller fêter. «On suivait le match sur un écran, précise Sandro Schmid. Et tout à coup, on a entendu le bruit dans la patinoire. On savait que quelque chose s'était passé, mais il y avait un décalage avec notre image donc on a attendu de le voir de nos propres yeux.»

Les deux Dragons ont pu débarquer sur la glace en habits complets avec les protections et tout le barda. Pour Andrea Glauser, cette victoire est particulièrement savoureuse, lui qui a perdu les deux dernières finales avec le Lausanne HC avant de débarquer sur les bords de la Sarine. «Même si je n'ai pas joué la finale, je peux enfin dire que je sais comment gagner un titre, sourit le défenseur, blessé lors de la série de quarts de finale face à Rapperswil. C'est dur de ne pas avoir été présent sur la glace, mais cette victoire me permettra de passer à autre chose.»

L'hommage à Slava Bykov

Pour les célébrations, Sandro Schmid n'a pas quitté un maillot vintage de Slava Bykov. «Aujourd'hui, tout le monde ne va parler logiquement que de notre titre, précise-t-il. Mais il faut penser à ceux qui ne sont pas passés loin durant les années 90. Ils étaient toujours proches et nous ont inspirés. Ce club a une histoire tellement belle que je trouvais important d'être reconnaissant et c'était la meilleure manière, je pense.»

Tout au long de cette finale, le Lacois a essayé de rester proche de l'équipe. Mais là où ses coéquipiers sont restés dans leur bulle, il a pu voir l'engouement autour de l'équipe. «Comme je venais parfois en bus à la patinoire pour les matches, c'était difficile de passer à côté (rires). C'est un truc de dingue. Lorsque tu joues, tu es dans le vestiaire et tu prépares tes matches. Si je dois voir un truc positif dans ma blessure, c'est que j'ai pu vivre cette finale différemment.»

Et lorsqu'ils feuilletteront l'album photo de ce titre, Andrea Glauser et Sandro Schmid n'auront pas à repenser à ces matches vécus depuis les tribunes. «Avoir la médaille autour du cou, ça fait un bien fou, précise le premier nommé. Les gars ont été fantastiques et je suis fier de ce qu'ils ont accompli.»