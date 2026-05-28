IIHF: La réintégration de la Biélorussie pénalise la Suisse

Ce jeudi, la Fédération internationale de hockey a annoncé la réintégration progressive de la Biélorussie après quatre années de ban. Cette mesure est un sérieux coup dur pour... la Suisse.

Grégory Beaud Journaliste Blick

L'IIHF a décidé d'assouplir ses mesures contre la Biélorussie après avoir mis la nation au ban durant quatre ans. L'instance faîtière du hockey mondial a en effet décidé de la réintégrer à trois échelons: au Mondial M18 masculin, au Mondial féminin Division IV et au Mondial féminin M18 Division IIIB. La Fédération internationale a toutefois insisté sur le fait qu'il s'agit d'un «processus progressif» et que d'autres détails seront communiqués ultérieurement.

Au-delà de ce que l'on pense de cette mesure, elle a une conséquence majeure pour le hockey suisse. En effet, la sélection nationale M18 est reléguée en Division 1A, soit le second échelon, au profit de la Biélorussie qui reprend ainsi sa place dans l'élite. Comme le nombre de places dans l’élite reste inchangé, le retour de la Biélorussie se fait automatiquement au détriment de la Suisse.

Menace russe

Reléguée en 2025, la sélection nationale junior avait brillamment récupéré sa place en avril dernier lors du Mondial de seconde division. Avec cinq victoires en autant de matches, la sélection de Patrick Schöb n'avait laissé planer aucun doute sur l'issue de ce tournoi.

Plus embêtant encore, cette mesure peut être annonciatrice d'une seconde mauvaise nouvelle pour le hockey à croix blanche. En effet, la Fédération russe a annoncé être en bonne voie pour une possible levée des sanctions la concernant également. Est-ce à dire que l'an prochain, la sélection M18 pourrait également être réintégrée à la première division? Si oui, cela signifierait que la Suisse pourrait payer une seconde fois les conséquences du retour progressif des nations bannies.

Affaire à suivre, comme on dit.