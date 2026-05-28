IIHF: La Russie et la Biélorussie réintégrées?

L'IIHF a annoncé le retour progressif de la Biélorussie dès la saison 2026/2027. Une décision qui intervient alors que la Russie affirme avancer dans son processus de réintégration.

Grégory Beaud Journaliste Blick

L'IIHF a ouvert la porte à un retour progressif de la Biélorussie sur la scène internationale. Dans un communiqué publié jeudi, la Fédération internationale a annoncé que les équipes Biélorusses seraient réintégrées dès la saison 2026/2027 dans certaines compétitions juniors et féminines.

L'instance dirigeante du hockey mondial précise que cette décision fait suite à celle de son comité disciplinaire, lequel avait demandé au Conseil de l'IIHF de réanalyser les risques liés à la participation de la Biélorussie aux compétitions internationales. Après discussions avec les comités d'organisation et différentes analyses sécuritaires, l'IIHF estime désormais qu'un retour partiel peut être envisagé «de manière sûre, responsable et contrôlée».

Réintégration progressive

Pour l'heure, cette réintégration concerne uniquement le Mondial M18 masculin, le Mondial féminin Division IV et le Mondial féminin M18 Division IIIB. L'IIHF insiste toutefois sur le fait qu'il s'agit d'un «processus progressif» et que d'autres détails seront communiqués ultérieurement.

Derrière cette annonce se cache aussi un autre dossier brûlant: celui de la Russie. Car au même moment, la Fédération russe de hockey sur glace (RIHF) a annoncé avoir obtenu gain de cause devant le comité disciplinaire de l'IIHF. Selon les Russes, la décision prise en janvier 2026 d'exclure les équipes nationales russes pour la saison 2026/2027 a été annulée, l'IIHF n'ayant pas fourni de justification suffisante concernant les risques sécuritaires évoqués.

La fédération russe estime même avoir fait «des progrès significatifs» vers un retour de ses équipes nationales grâce à son travail conjoint avec le ministère des Sports et le Comité olympique russe. Elle précise toutefois que cette annulation ne garantit pas encore une réintégration immédiate dans les compétitions internationales.

La Russie n'a pas été évoquée

L'IIHF, de son côté, reste prudente dans sa communication et n'évoque pas explicitement la Russie. L'organisation rappelle que «la sécurité et le bien-être des joueurs, officiels, supporters et bénévoles restent la priorité absolue». Mais le ton du communiqué laisse entrevoir une volonté claire de rouvrir progressivement la porte aux nations suspendues depuis l'invasion de l'Ukraine.

Reste désormais à savoir jusqu'où ira cette réintégration progressive. Et surtout si le retour de la Biélorussie dans certaines compétitions servira de prélude à celui de la Russie dans les grands tournois internationaux.