La Suède a eu chaud, mais se qualifie pour les quarts

Malgré une phase de poules très poussive, la Suède sera au rendez-vous des quarts de finale du championnat du monde en Suisse. Les Scandinaves sont venus à bout de la Slovaquie lors du match décisif (4-2).

Matthias Davet Journaliste Blick

Ce n'est pas seulement à cause des 30 degrés qui se sont abattus ce mardi après-midi sur Fribourg et l'ensemble de la Suisse que la Suède a eu chaud. Avant son match face à la Slovaquie à la BCF Arena, la donne était simple: une victoire en 60 minutes et la troupe de Sam Hallam verrait les quarts de finale. Tout autre résultat et elle serait en vacances.

C'est cette option qui s'est d'abord dessinée dans cette rencontre. À la 5e minute et après un joli jeu de décalage, Martin Chromiak a pu trouver la lucarne scandinave. Malgré un coach's challenge pris par le staff adverse pour un éventuel hors-jeu, la réussite était validée et, sur le power-play suivant, les Slovaques ont même touché la barre transversale. À la moitié de ce premier tiers, le score était logique et les tirs (9-0) étaient entièrement dominés par une équipe.

Joli mouvement d'Ivar Stenberg

Il a fallu attendre la fin de la période pour que, enfin, le «Tre Kronor» se réveille gentiment. De manière très chanceuse, il a pu égaliser. Dans un angle fermé et à 6 contre 5, Anton Frondell a trouvé la jambière du portier slovaque et la rondelle a terminé sa course au fond des filets (17e).

Comme libérés par ce but, les Scandinaves ont réalisé une bien meilleure période intermédiaire. Grâce à un tir rapidement déclenché, Jakob Silfverberg a donné une longueur d'avance à son équipe (23e). Puis, un sublime mouvement de l'ancien protégé de Roger Rönnberg Ivar Stenberg a permis à la Suède de prendre le large (31e).

Mais à nouveau, elle a fait preuve d'un joli manque de régularité et à la 37e, Marek Hrivik a pu réduire la marque. Sans un miracle du portier suédois sur sa ligne, les deux équipes auraient même pu rentrer aux vestiaires à égalité.

Face aux gagnants de Suisse - Finlande

Dans le troisième tiers, la Suède a tenu bon et inscrit le but décisif dans la cage vide par Oliver Ekman-Larsson (59e, 4-2). Avec cette victoire dans le temps réglementaire, elle passe devant son adversaire du jour au classement. Les Scandinaves verront donc les quarts de finale et affronteront le gagnant de la rencontre entre la Suisse et la Finlande.

Pour la Slovaquie, le dénouement est cruel. L'équipe avait réalisé un joli championnat du monde, mais a donc tout perdu lors de la dernière journée.