Le Mondial 2027 de hockey sur glace aura à nouveau lieu sans la Russie. L'IIHF a annoncé que la Sbornaja ne pourra pas être de la partie en Allemagne.

Blick Sport

La Russie ne va pas participer au Mondial 2027 de hockey sur glace. C'est ce qu'a communiqué l'IIHF jeudi, après une nouvelle analyse de son comité. «Lors d'une récente réunion, le comité a examiné et discuté séparément l'évaluation de chaque championnat de l'IIHF, en tenant compte des aspects liés à la sûreté, à la sécurité, à la faisabilité opérationnelle et à l'intégrité sportive dans le cadre de la demande de participation formulée par la fédération russe», a expliqué l'instance. À la suite de cette analyse, l'IIHF a décidé que la Russie ne pourra pas participer au championnat du monde senior et junior pour la saison 2026/27.

Par contre, la Sbornaja pourrait prendre part au Mondial féminin, qui aura lieu au Canada, à Québec, en novembre 2027. «La participation fera l'objet d'un examen distinct par le comité de l'IIHF en novembre 2026, en tenant compte des circonstances et de l'évaluation des risques en vigueur à ce moment-là.»

Depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022, la Russie a été exclue de la quasi-totalité des compétitions internationales de l'IIHF. La Biélorussie a été soumise au même sort, jusqu'en mai dernier. Il y a quelques semaines, la Fédération internationale a autorisé les Biélorusses à participer au Mondial M18 masculin. Une décision qui a d'ailleurs pénalisé la Suisse.