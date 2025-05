Michael Fora: «Je ne suis pas là pour faire le spectacle»

Michael Fora est un habitué de l'équipe de Suisse. Photo: IMAGO/justpictures.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Ce week-end, avec encore deux matches à jouer, Michael Fora va dépasser la barre des 50 matches de championnat du monde. Pour sa sixième participation, il a dépassé Simon Moser ou son entraîneur Patrick Fischer au nombre de rencontres disputées. Il se rapproche même de Raphael Diaz et ses 56 parties de championnat du monde sous le maillot rouge à croix blanche. Pas mal pour un joueur qui est souvent pris pour cible de nombreuses critiques.

«Pour tout te dire, je ne fais pas trop attention, nous a-t-il confié en marge du tournoi. Je suis convaincu de ce que je fais et de ce que j'apporte à cette équipe. Moi, je ne suis pas là pour faire le spectacle. Je suis là pour jouer simple et pour apporter du poids en défense et jouer dur.» Aujourd'hui âgé de 29 ans, Michael Fora arrive à maturité. L'arrière de Davos sent pourtant qu'il progresse encore: «Je veux surtout me prouver à moi-même que je peux être meilleur. Chaque été, je fais le point sur mon jeu et sur ma saison et je regarde ce que je peux encore améliorer.»

Entre ses premières apparitions, avouons-le, pas toujours convaincantes sous le maillot suisse et aujourd'hui, l'ancien junior d'Ambri a fait un immense saut vers l'avant. Le point sur lequel il a progressé? La réponse fuse: «J'ai beaucoup travaillé sur l'aspect mental. Si je fais moins d'erreurs par que le passé, c'est aussi parce que j'ai progressé sur la capacité à jouer sous pression.»

«Aux attaquants de faire la magie»

«Je dois apporter de la constance et de la solidité défensive, précise-t-il. Je fais partie de ces joueurs qui sont plus utiles quand l'équipe va mal que lorsque cela va bien. Je travaille discrètement derrière les lignes et je permets aux autres de briller. Si je joue 15 minutes et qu'à la fin du match tu te demandes si j'ai joué ou non, c'est que j'ai été bon.»

Depuis le début du tournoi, Michael Fora patine environ un quart d'heure par match et fait très bonne impression. Un jeu simple et rigoureux et pas de fioriture. Bref, tout ce qu'il aime. «Si je gagne un puck en zone défensive et que je le ressors proprement en le donnant aux attaquants, j'ai réussi à faire mon travail. Après, c'est aux attaquants de faire la magie. Moi, je les mets en bonne position pour le faire.» À chacun son rôle et Michael Fora a parfaitement compris et intégré le sien. C'est pour cela qu'il est si précieux. Et tant pis si les critiques ne le voient pas forcément. «Le regard extérieur, cela n'a jamais été mon souci principal et cela ne va pas changer.»