La victoire en quarts de finale contre la Suède (3-1) a eu des conséquences pour l'équipe de Suisse. Coupable d'un coup de genou, Timo Meier a été suspendu pour la demi-finale de samedi.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Il n'y avait guère de suspense après le match entre la Suisse et la Suède. Timo Meier s'en est sorti sans dommage après avoir touché le genou d'Oskar Sundqvist lors de la deuxième période. L'Appenzellois a certes écopé de deux minutes de pénalité, mais pour un cross-check. Le contact sur le genou de l'attaquant suédois de St. Louis? Ni vu, ni connu. Sur le moment du moins.

Une décision qui a provoqué la colère des Suédois et qui a vu les internationaux scandinaves se plaindre de l'arbitrage après le match. Il faut dire qu'à cet instant, il y avait 2-1 dans ce quart de finale. Une pénalité de match aurait pu changer la physionomie de la rencontre, même si le power-play du «Tre Kronor» avait été misérable jusqu'à cet instant.

S'il n'a pas été sanctionné sur le moment, Timo Meier a vu son dossier passer dans l'organe disciplinaire de l'IIHF qui a statué avant la demi-finale face à la Norvège (samedi, 15h20). L'Appenzellois a été suspendu pour une rencontre. Il pourra donc effectuer son retour dimanche pour la finale ou la finale pour la 3e place.