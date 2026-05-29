L'équipe de Suisse a battu la Suède en quarts de finale du Mondial (3-1). Mais les Scandinaves n'ont de loin pas apprécié la manière dont la rencontre a été arbitrée et ils l'ont fait savoir.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Ce quart de finale entre la Suisse et la Suède fait parler au nord de l’Europe. Au soir de l’élimination du «Tre Kronor» face à la Nati (3-1), plusieurs médias suédois ont vivement critiqué l’arbitrage de la rencontre et certaines décisions prises durant le match à Zurich.

Dans ses colonnes, le quotidien suédois «Aftonbladet» parle notamment d’une énorme frustration autour de la charge de Timo Meier sur Oskar Sundqvist. L’attaquant suédois a quitté la glace blessé avant d’être aperçu en fauteuil roulant après la rencontre. Une scène qui a provoqué la colère du clan scandinave.

«Décision incompréhensible»

«C’est incroyablement moche. Les arbitres ont été lâches», a notamment lancé le jeune talent Ivar Stenberg au média suédois. Selon lui, les arbitres finlandais n’auraient «pas osé aller contre le public suisse». Le défenseur Mattias Ekholm a lui aussi dénoncé une décision incompréhensible: «Pour moi, c’est clairement une charge contre le genou», a-t-il estimé, regrettant également l’absence de power-play dans plusieurs situations litigieuses.

Toujours selon «Aftonbladet«, l’ambiance était électrique sur le banc suédois. Le sélectionneur Sam Hallam et plusieurs membres du staff auraient longuement protesté auprès des arbitres après la pénalité mineure infligée à Timo Meier. L’expert de «Viaplay» Erik Granqvist s’est également montré extrêmement virulent en direct à la télévision suédoise. «C’est une pénalité de cinq minutes évidente. C’est incroyablement dangereux», a-t-il lancé, estimant même qu’Oskar Sundqvist pourrait être absent «pendant six mois».

Un but qui aurait dû être accordé?

Mais la polémique ne s’est pas arrêtée là. En Suède, plusieurs joueurs ont aussi contesté le but refusé à Oskar Sundqvist dans le premier tiers-temps alors que le «Tre Kronor» pensait mener 2-0. Après vidéo, les arbitres ont annulé la réussite pour une déviation du patin.

«Dans mon monde, je ne comprends pas pourquoi ce n’est pas un but», a déclaré Mattias Ekholm, toujours à «Aftonbladet». Joel Persson partageait également ce sentiment, même si le défenseur suédois reconnaissait que les arbitres avaient probablement «un angle que les joueurs n’ont pas vu».

Même Sam Hallam, le futur coach de Genève-Servette, s’est montré surpris par la procédure utilisée par les arbitres. «Je pensais que le puck touchait une canne suisse avant d’entrer», a-t-il expliqué devant les caméras des médias suédois, avant de s’interroger sur le fait que la séquence ait été revue sans challenge officiel de la Suisse.

Au final, cette élimination laisse un goût extrêmement amer en Suède. Entre les blessures d’Oliver Ekman-Larsson et d’Oskar Sundqvist, les décisions arbitrales contestées et la solidité affichée par la Suisse, la frustration semble immense dans les rangs scandinaves.