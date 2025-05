Huit supporters de l'équipe de Suisse ont vécu un trajet mouvementé pour rallier le Danemark. Arrivé sains, sauf et dans les temps, les Romands nous ont raconté leur mésaventure.

Avion endommagé et voyage chaotique

Daniel, Florent, Marc, Jimmy, Greg, Cédric (de g. à dr.) et Jeremie (accroupi) Photo: G.B

Grégory Beaud Journaliste Blick

Il était 16 heures au moment où l'on a rejoint un groupe de huit supporters romands de l'équipe de Suisse. Mais leurs sièges auraient bien pu ne pas être occupés. Il leur a fallu une bonne dose de détermination, de patience et un millier de francs supplémentaire pour rejoindre Herning jeudi, à la veille de l'entrée en lice de la sélection nationale dans le Mondial au Danemark. Retour sur une journée mouvementée... qui aurait pu avoir une fin moins heureuse.

Cette petite équipe de fans venant des quatre coins de la Romandie a pour habitude de se rendre aux Mondiaux année après année. Leur itinéraire les faisait partir de Genève pour terminer à Billund à une heure de Herning. Une escale à Francfort devait leur permettre de rejoindre leur destination. «Problème? Le pare-brise de l'avion s'est fissuré en vol, nous raconte Marc, l'un des membres du groupe. Cela nous a forcés à faire un arrêt à Copenhague pour prendre un vol plus tard.»

Dans l'avion, c'était d'abord l'incrédulité. «On n'a dans un premier temps rien compris, rigole l'un des membres du groupe. On dormait. Mais c'est en voyant la vitesse baisser et l'altitude également que nous avons compris qu'il y avait un souci. Le pilote avait 35 ans de vol à son actif et n'a jamais vécu une chose pareille.»

Point de panique dans l'habitacle où tout s'est déroulé dans le calme, mais tout de même une petite dose de stress en voyant la vitre au moment de quitter la carlingue. «C'était impressionnant de voir les fissures, remarque un des huit amis. Mais visiblement ce n'était pas forcément dangereux puisqu'il semble y avoir des couches de sécurité.»

Arrivés à bon (aéro)port

Mais l'incertitude a forcé le groupe à réagir. «Nous ne savions pas si nous allions arriver à Herning à temps et nous avons donc envisagé toutes les options.» Train, voiture de location, il a fallu se décider vite. «C'est par la route que les huit camarades ont poursuivi leur périple nordique. «Encore fallait-il trouver deux véhicules, car aucun minibus n'était disponible», poursuit Marc. Et puis il a fallu désigner deux conducteurs. «Ceux qui acceptaient de ne pas boire», rigole Florent.

C'est finalement près de 24 heures après leur départ qu'ils sont arrivés à bon (aéro)port. «Nous nous étions vus la veille à Aubonne pour passer une soirée ensemble avant de nous rendre au réveil à Genève, relate Jérémie. Nous nous sommes assurés que l'hôtel serait ouvert pour nous accueillir avant de nous lancer dans cette aventure. Heureusement, tout a bien fonctionné.»

Cet itinéraire bis leur a coûté un millier de francs. «Déjà que le voyage n'est pas donné, soupirent-ils en chœur. Mais au moins, on est là.» Ils ont pu assister à la courte défaite de la Suisse face à la République tchèque et assisteront également à la partie Suisse - Danemark de samedi soir avant de rentrer dimanche. «Avec le bol qu'on a, je ne suis pas certain que nous arriverons au pays le bon jour, surtout que nous avons un chat noir dans le groupe», pouffe Jérémie en désignant Florent. Ils ont toutefois obtenu l'assurance que malgré cet itinéraire particulier, leur vol de retour depuis le Danemark ne partira pas sans eux. Au moins ça.