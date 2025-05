La Suisse commence par une courte défaite contre la Tchéquie

Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

La sélection à croix blanche a commencé son Mondial par une défaite cruelle! C'est avec un revers en prolongation contre les champions du monde que les Helvètes ont signé leur entrée en lice. Hormis un trou d'air d'une dizaine de minutes lors du tiers médian, les Suisses ont globalement fait mieux que se défendre face à une équipe pourtant dotée de plusieurs stars dont David Pastrnak ou Roman Cervenka. De quoi leur donner confiance pour la suite de la compétition.

Mais la Suisse ne pouvait également pas mieux commencer son premier match, puisque le premier tir cadré de la rencontre a terminé son chemin dans la lucarne tchèque. Buteur lors de l'acte V de la finale face à Lausanne, Christian Marti a récidivé dans un angle impossible. Adossé à la bande, il a tout de même trompé le gardien Karel Vejmelka, pas franchement à son avantage sur cette action (2e, 1-0). Alors que Leonardo Genoni stoppait Lukas Sedlak, Sandro Schmid marquait le 2-0 peu après. Du moins le croyait-il. Mais l'action du Fribourgeois, qui disputait son premier match en Mondial, était entachée d'un hors-jeu et la réussite à donc été annulée (6e).

La fin de la première période a tout de même vu la Suisse très à son affaire contre les champions du monde tchèques. Après une faute de dernier recours de Christian Marti, David Pastrnak a bénéficié d'un penalty arrêté par Leonardo Genoni. Une poignée de secondes plus tard, Damien Riat marquait le 2-0 sur un rebond parfaitement exploité (18e 2-0). Le tournant du match? Cela aurait pu.

Mais c'était sans compter sur l'indiscipline des Suisses qui ont été pénalisés deux fois coup sur coup. Il n'a fallu qu'une dizaine de seondes à la Tchéquie pour recoller au score peu avant la pause par le Davosien Matej Stransky (20e, 2-1). Problème? La deuxième période a tourné à un assaut en règle du but suisse. Et c'est un autre joueur de Davos, Filip Zadina, qui a pu égaliser (27e, 2-2). Jiri Tichacek a raté la cage vide à la 36e minute, mais la pression tchèque n'a pas faibli et Filip Pyrochta a donné un premier avantage à son équipe (36e, 2-3). Mérité à ce moment de la partie.

Mais la Suisse a pu égaliser sur son premier power-play du tournoi. Un superbe coup d'œil de Tyler Moy a permis à Sandro Schmid de marquer face à un filet désert. Cette fois-ci, point d'annulation et la Suisse a pu relancer la partie (42e, 3-3). Dans la foulée, Damien Riat et Andrighetto ont pu mettre le feu dans la défense adverse, mais le puck n'a pas trouvé le bon chemin. Schmid et Grégory Hofmann ont également pu se montrer menaçant. Cette bonne passe a été récompensée par un 4-3 signé Andrighetto (50e) d'un tir très précis qui n'a laissé aucune chance au gardien adverse. En supériorité numérique, Lukas Sedlak a remis les deux équipes à égalité (57e, 4-4). En prolongation, Roman Cervenka a donné le point de bonus à son équipe. Cruel.

Samedi, l'équipe de Patrick Fischer sera opposée au Danemark dans une patinoire qui devrait afficher complet pour la seconde rencontre de l'équipe locale.