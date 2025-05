Suisse - Tchéquie: Sandro Schmid a été l'homme du match

Sandro Schmid a été excellent pour son premier match en Mondial. Photo: IMAGO/justpictures.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

⭐⭐⭐ Sandro Schmid (Suisse)

L'attaquant de Fribourg Gottéron a commencé la rencontre en quatrième ligne, au centre. Il l'a terminé en première, à l'aile. Entre deux, il a patiné (et marqué) en supériorité numérique. Si l'on devait faire un rapport détaillé sur le joueur qu'est Sandro Schmid, ce match face à la Tchéquie en serait une illustration absolument parfaite. Malgré son statut de «petit jeune» dans ce vestiaire, il n'a jamais semblé être intimidé par la scène sur laquelle il évoluait pour la première fois.

En première période, il a vu son but être annulé pour un hors-jeu. Après avoir récupéré — et rendu — le puck, Sandro Schmid ne s'est pas découragé. Et sur une inspiration de Tyler Moy en power-play, il a pu rediriger la rondelle au bon endroit. Cette fois-ci, il a eu le droit de la garder en souvenir bien que ce but aurait, là encore, pu lui être refusé. «Au début, je n'étais pas tranquille, parce que je touche du patin. Mais après avoir revu à la vidéo, j'ai été soulagé.» Il n'a finalement manqué que la victoire pour que sa journée soit absolument parfaite.

⭐⭐ Roman Cervenka (Tchéquie)

C'est terrible, mais c'est comme si l'on voyait venir le but décisif du génie tchèque dix secondes avant qu'il ne le marque. Brillant lorsqu'il a un peu de place pour évoluer, Roman Cervenka excelle à 3 contre 3. Et s'il est associé à une superstar comme David Pastrnak, la question n'est pas de savoir s'ils vont marquer, mais quand.

Et c'est précisément ce qui est arrivé. Sur une passe de son coéquipier des Boston Bruins, l'ancien joueur de Rapperswil a pu se retrouver en position idéale face à un Leonardo Genoni qui n'a rien pu faire. Roman Cervenka n'a pas été flamboyant dans ce match — on sait ce dont il est capable —, mais il a fait gagner le match. Et cela a suffi à lui donner deux étoiles finalement bien méritées.

⭐ Christian Marti (Suisse)

L'arrière a amené une belle rugosité dans son jeu. Très enthousiaste au moment d'aller punaiser les Tchèques contre la bande, Christian Marti a fait mal à ses adversaires. Sur une action de la troisième période, il a voulu trop en faire et aurait bien pu mener la Suisse à une défaite. Ce check raté n'a finalement pas eu de conséquence.

En début de match, le champion de Suisse avec les Zurich Lions a même ouvert la marque d'un tir insidieux qui est passé au-dessus de l'épaule du gardien adverse (on en reparlera). Plus généralement, l'arrière a prouvé qu'il était un renfort de poids pour cette sélection suisse et apporte un joli supplément de muscles.

Le flop: Karel Vejmelka (Tchéquie)

Le dernier rempart a vécu une soirée frustrante, lui qui est allé récupérer quatre fois le puck au fond de son but en seulement 20 shoots. Plus que la mauvaise statistique d'arrêts (80%), Karel Vejmelka n'a jamais vraiment rassuré sa défense après avoir encaissé un mauvais but sur le premier tir suisse. Pour son quatrième Mondial, le gardien évoluant dans l'Utah aurait probablement espéré une meilleure entame.