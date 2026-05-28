L'équipe de Suisse va devoir composer sans Pius Suter pour son quart de finale face à la Suède (20h20). Le Zurichois avait pourtant obtenu le feu vert médical pour jouer.

Grégory Beaud Journaliste Blick

L'espoir de revoir Pius Suter sur la glace pour le quart de finale face à la Suède était de mise dans le camp suisse. Comme nous l'écrivions dans l'après-midi, le Zurichois avait obtenu le feu vert des médecins pour jouer à nouveau. Il était toutefois absent de l'entraînement matinal, ce qui pouvait remettre en doute sa participation au match du soir.

Et cela s'est effectivement confirmé au moment de la divulgation de la composition des deux équipes à une heure du coup d'envoi de la rencontre. Pius Suter est toujours annoncé «Not dressed» (ndlr pas en équipement), ce qui ne dit pas s'il est toujours considéré comme blessé ou non. Mais toujours est-il qu'il ne sera pas sur la glace.

Pas de changement

Cette absence signifie donc que Jan Cadieux n'a dû procéder à aucune modification dans son alignement pour ce premier match couperet du tournoi. Le sélectionneur national a reconduit les quatre triplettes offensives présentes mardi contre la Finlande. Nicolas Baechler occupe donc à nouveau le centre du trio avec Nino Niederreiter et Christoph Bertschy. Comme face aux Nordiques, Théo Rochette est 13e attaquant.

C'est devant le filet que le seul changement a logiquement eu lieu. Leonardo Genoni reprend sa place de titulaire après l'avoir cédée à Reto Berra mardi lors de l'ultime match de poules. «Leo» est le gardien porte-bonheur de cette sélection à croix blanche et sa titularisation est logique, surtout qu'il a été très bon depuis le début du tournoi.

La rencontre sera à suivre en direct sur Blick dès 20h20.