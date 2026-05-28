Les Suédois veulent «gâcher la fête des Suisses» et «faire taire les fans». Voici les dernières nouvelles de l'équipe nationale avant son quart de finale (20h20).

Marcel Allemann , Stephan Roth et Nicole Vandenbrouck

Pius Suter a le feu vert

La star de NHL Pius Suter (29 ans) a manqué les quatre derniers matches en raison d’une blessure. L’attaquant de St. Louis, encore présent à l’entraînement mercredi, n’a en revanche pas participé à l’échauffement de jeudi midi. Le Zurichois a toutefois reçu le feu vert du staff médical pour rejouer. Effectuera-t-il son retour ce soir lors du quart de finale contre la Suède, après avoir été touché sur une charge de l’Allemand Kai Wissmann?

Genoni, premier à sortir de la glace

On pouvait s’attendre à voir Leonardo Genoni (38 ans) débuter dans les buts contre la Suède. Et les derniers doutes ont disparu à la fin de l’échauffement. Le gardien du EV Zoug a été le premier des trois portiers à quitter la glace, un signe qui ne trompe généralement pas dans le monde du hockey: c’est lui qui sera titulaire ce soir.

Les équipes de NHL ont-elles des vues sur Rochette?

Comme l’a révélé de manière assez surprenante le journaliste et insider canadien Elliotte Friedman dans le podcast «32 Thoughts», plusieurs franchises de NHL suivraient de près Théo Rochette (24 ans). Et ce malgré les limites physiques affichées par l’attaquant lausannois durant ce Mondial.

Face à la Finlande (4-2), le buteur du Lausanne HC n’était d’ailleurs aligné qu’en tant que 13e attaquant. Il a surtout été utilisé en power-play, récoltant un assist sur le 3-2 inscrit par Ken Jäger. Lors de l’échauffement précédant le quart de finale contre la Suède, Théo Rochette a de nouveau pris place dans la première unité de supériorité numérique aux côtés des stars de NHL Roman Josi, Nico Hischier, Timo Meier et du futur joueur de Davos, Ken Jäger.

La seconde unité réunissait le trio des Zurich Lions formé par Dean Kukan, Sven Andrighetto et Denis Malgin, avec Nino Niederreiter et Damien Riat.

Les entraîneurs ont assisté à la dernière défaite

Comment le staff prépare-t-il les joueurs avant ce quart de finale contre la Suède? Le Valaisan Benoit Pont, entraîneur vidéo et analyste de l’équipe de Suisse, a notamment travaillé sur le scouting de l’adversaire. Mercredi après-midi, le staff a encore visionné deux rencontres de la Suède: un match de ce Mondial ainsi que le dernier affrontement entre les deux équipes lors de l’Euro Hockey Tour, le 9 mai à Ängelholm (défaite suisse 0-3). Une séance vidéo avec les joueurs a ensuite eu lieu mercredi soir.

«L'adversaire qui fait peur» est tabou

L’expression «adversaire qui fait peur» revient souvent au moment d’évoquer la Suède, futur adversaire de la Suisse en quart de finale. Il faut dire que la Nati a perdu ses neuf derniers matches en grand tournoi face aux Scandinaves. Mais ce passé ne semble pas peser dans le vestiaire helvétique. «Chaque tournoi a sa propre histoire et ce sont toujours des équipes différentes», rappelle le capitaine Roman Josi. «Je ne me préoccupe donc pas trop du passé.»

Les Suédois veulent gâcher la fête

Les Suédois ont quitté Fribourg mercredi pour rejoindre Zurich, où ils se sont entraînés le même jour à 16 heures à la Swiss Life Arena. Seuls 18 des 25 joueurs de l’effectif ont toutefois pris part à la séance sur glace.

L’équipe est suivie par une importante délégation de journalistes suédois, jusque-là plutôt critiques envers les performances du «Tre Kronor» durant ce Mondial. «Les joueurs se voient comme des outsiders et veulent gâcher la fête des Suisses», explique le journaliste suédois Mattias Ek, qui couvre l’équipe nationale depuis de nombreuses années pour «Expressen».

Le gardien veut faire taire les fans

Jusqu’ici, le meilleur compteur suédois dans ce Mondial est la star des Detroit Red Wings Lucas Raymond, auteur de neuf points. «J’espère qu’il y aura énormément de pression, a-t-il confié à «SVT». Nous avons vécu un Mondial à domicile l’an dernier et nous savons ce que représente le soutien du public. Nous allons nous nourrir de cette atmosphère. Et peu importe que les fans soient pour ou contre nous, l’ambiance nous donne de l’énergie. Ce sera très excitant.»

Le sélectionneur suédois Sam Hallam, futur entraîneur de Genève-Servette HC, en a remis une couche: «Cela nous motive encore davantage quand l’arène devient un peu plus silencieuse.»

Même ton du côté du gardien Magnus Hellberg (35 ans). Interrogé par «Aftonbladet», le portier suédois ne semble pas impressionné par une Swiss Life Arena acquise à la cause helvétique: «Ce serait sympa de faire taire les supporters suisses dans leur propre stade.»

2013: La dernière victoire en Coupe du monde

Plutôt que de remuer les nombreux revers subis par la Suisse face à la Suède, autant se replonger dans le dernier succès helvétique contre le «Tre Kronor» lors d’un Mondial. Il faut remonter au 3 mai 2013, à Stockholm.

Pour son entrée dans le tournoi, l’équipe dirigée par Sean Simpson avait surpris le pays hôte. Grâce à des buts de Matthias Bieber et de Nino Niederreiter, la Suisse menait 2-0 après quarante minutes. Puis, dans la dernière minute, Ryan Gardner avait inscrit le 3-1 dans la cage vide pour sceller le succès helvétique, malgré une ultime réduction du score suédoise. Dans les buts, on retrouvait alors Martin Gerber.

Parmi les joueurs suisses présents ce soir-là, seuls Nino Niederreiter, Roman Josi et Reto Berra sont encore en activité aujourd’hui. Ce Mondial 2013 restera d’ailleurs particulier: la Suède avait fini par décrocher l’or à domicile, tandis que la Suisse avait créé la sensation en remportant, à la surprise générale, la première de ses quatre médailles d’argent en douze ans.

Le super talent rêve d'or

À l’issue de l’entraînement suédois, les joueurs se sont brièvement arrêtés devant les médias. Une grande partie des journalistes s’est toutefois concentrée sur Viggo Björck, le phénomène suédois de 18 ans. «Nous avons certes perdu quelques matches, mais nous sommes maintenant en quarts de finale et il ne nous manque plus que trois victoires pour gagner l’or», a lancé l’attaquant avec assurance.

Le jeune Suédois a également déjà pu mesurer l’ambiance créée par les supporters helvétiques lors du passage de l’équipe à Fribourg. «Ce sera une expérience vraiment cool», sourit-il à propos de la Swiss Life Arena.

De son côté, son coéquipier Jakob Silfverberg insiste sur l’importance du début de match: «Nous avons besoin d’un bon départ. Jusqu’ici, nous avons souvent mis du temps à entrer dans nos matches.» L’attaquant relativise aussi la domination historique de la Suède face à la Suisse: «Nous n’y pensons pas vraiment. Nous savons surtout que ce sera un match très compliqué.»