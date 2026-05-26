Avant son dernier match contre la Finlande (20h20, en direct sur Blick), l'équipe de Suisse en sait un peu plus sur son avenir. Elle n'a en effet plus que trois adversaires potentiels en quart. On fait le point.

Grégory Beaud Journaliste Blick

L'équipe de Suisse va terminer première ou deuxième de son groupe lors de ce championnat du monde. Du côté de Zurich, la donne est simple. L'équipe qui remportera le match entre la troupe de Jan Cadieux et la Finlande sera première au classement et affrontera donc la quatrième nation de la poule qui se dispute à Fribourg.

Au coup d'envoi de la partie du côté de la Swiss Life Arena, tout ne sera pas décidé sur les bords de la Sarine puisqu'il restera un match: Canada - Tchéquie. Si les Nord-Américains sont assurés de terminer premiers de la poule fribourgeoise, les Tchèques, eux, peuvent finir deuxièmes ou troisièmes. Mais pas quatrièmes.

Deux certitudes

Car avant cette dernière soirée il y a deux certitudes. D'une part, le Canada et les États-Unis s'affronteront jeudi à Fribourg. Le vainqueur de la rencontre Suisse - Finlande défiera la Suède en quarts de finale. Le «Tre Kronor» a arraché la quatrième place de sa poule face à la Slovaquie lors de la dernière journée (4-2). Est-ce à dire qu'une défaite helvétique face aux Nordiques serait un bon calcul? Pas du tout. Car en terminant deuxième de son groupe, la Suisse pourrait tomber sur le Canada en demi-finale.

Voilà donc pour le scénario de la victoire suisse contre la Finlande. Et en cas de défaite? Tout se décidera en soirée lors du Canada - Tchéquie. Les Tchèques pourraient en effet profiter du demi faux-pas norvégien contre le Danemark (victoire 4-3 après prolongation).

Quel est le bon scénario?

En cas de victoire face aux Nord-Américains, Roman Cervenka et ses coéquipiers s'adjugeraient la deuxième place et affronteraient la Lettonie en quarts de finale. Tout autre résultat qu'un succès en 60 minutes placerait la République tchèque à la troisième place face au perdant de Suisse - Finlande.

Contrairement à ce que l'on peut imaginer, ce scénario n'est pas forcément le pire pour la Suisse. En effet, un quart de finale Norvège - Lettonie pourrait offrir un «tirage» plus favorable en quarts de finale pour le vainqueur du groupe zurichois. Encore faut-il gagner contre la Finlande ce mardi soir.