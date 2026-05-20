L'équipe de Suisse aura un nouveau visage pour le match face à l'Autriche (16h20, en direct sur Blick). Jan Cadieux a en effet modifié deux lignes en raison de l'absence de Pius Suter.

Grégory Beaud Journaliste Blick

C'était forcément la grande question avant ce duel entre la Suisse et l'Autriche. Jan Cadieux allait-il reconduire la ligne composée de Timo Meier, Nico Hischier et Attilio Biasca? Il l'avait composée en cours de match lundi face à l'Allemagne. Le joueur de Fribourg Gottéron avait été promu au détriment de Théo Rochette.

Au moment de la divulgation de la composition de l'équipe de Suisse, on peut constater que cette triplette a été confirmée par le sélectionneur national. Mais ce n'est pas le seul changement par rapport au coup d'envoi de la deuxième rencontre Théo Rochette se retrouve toujours dans une ligne à vocation très offensive. L'attaquant du Lausanne HC évoluera avec Denis Malgin et Sven Andrighetto.

Genoni dans les buts

Pour cette partie, Pius Suter, qui a complété le binôme zurichois, est absent. Est-il simplement ménagé ou touché? Toujours est-il qu'il avait terminé le match sans dommage. Il est numériquement remplacé par Nicolas Baechler qui effectuera donc ses grands débuts dans ce Mondial après avoir été surnuméraire durant les deux premières rencontres.

Devant le filet, c'est à nouveau Leonardo Genoni qui a été titularisé, comme face aux États-Unis. Malade depuis le début du tournoi, Reto Berra fait sa première apparition sur une feuille de match en qualité de remplaçant du portier de Zoug.

L'équipe de Suisse et son homologue autrichienne sont toujours invaincues dans cette compétition après trois rencontres. Après avoir battu la Hongrie (5-2) et la Grande-Bretagne (4-2), les hommes de Roger Bader ont été convaincants face à la Lettonie, mardi, en s'imposant 3-1.