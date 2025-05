En l'absence de Nico Hischier, Andrea Glauser est le capitaine de l'équipe de Suisse. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Vous étiez transit ce vendredi. Comment on gère une journée pareille, entre récupération, déplacement et projection sur une demi-finale?

C'est une bonne question. Pour être honnête, on est déjà super contents d'être ici. Dès que tu arrives en quarts de finale, tu n'es jamais sûr de rien. Il suffit de voir le Canada contre le Danemark. Donc forcément, de pouvoir venir, ça fait du bien. Lors d'une journée comme celle-ci, l'ambiance est bonne, les gars rigolent, on a fait des petits jeux. Mais je n'aime pas trop le moment dans l'avion. Mais ça va, ce n'est qu'une heure. Aujourd'hui, on se relaxe et on a juste hâte d'être samedi.

Tu sens un changement dans l'état d'esprit de l'équipe? Il y a quelques années, arriver en demi-finale, c'était exceptionnel. Aujourd'hui, on dirait presque que ça devient normal.

Non, je ne dirais pas que c'est normal. Ce serait une erreur de penser comme ça. On veut surtout rester constants. On commence toujours par se dire: faisons une bonne phase de groupe. Et après, step by step. Mais c'est clair qu'on progresse. On veut jouer notre jeu, se concentrer sur nous, et je crois qu'on n'a pas mal réussi à le faire. Bien sûr, y a toujours des détails à peaufiner. Mais oui, on sent qu'on est plus stables. Et surtout, on est fiers d'être là.

Justement, cette capacité à «jouer son jeu», c'est nouveau non? On a l'impression que la Suisse impose de plus en plus ses idées, même contre les gros.

Ouais, c'est vrai. On l'a vu dès le premier match contre les Tchèques. On a super bien commencé. Après, dans le deuxième tiers, ce sont eux qui ont inversé les rôles. Et ça a été un bon rappel. On a remarqué qu'on ne devait pas être trop attentistes. Il faut que ce soit nous qui voulions jouer avec le puck. On veut mettre la pression. Et quand on le fait, on s'amuse plus, tout simplement. Parce que subir, c'est dur mentalement et physiquement. Quand tu mets ton propre rythme, tu as du plaisir. Mais ça veut pas dire que tu peux te relâcher: chaque pression doit être intelligente, sinon tu ouvres des brèches derrière.

Janis Moser est arrivé et ça semblait logique que tu joues avec puisqu'il ressemble un peu à Roman Josi. C'était clair pour toi aussi?

Ouais, c'est vrai que les comparaisons sont là. J'ai joué avec Josi, mais aussi avec Dean Kukan durant la préparation et maintenant avec Moser. Ça se passe toujours bien. Moi, ce que je cherche surtout, c'est un gars avec qui je peux parler, rigoler, créer un vrai lien. Si je sais que l'autre va tout donner pour moi, je me donne aussi à fond pour lui. C'est comme ça que ça marche. Et dans ce groupe, tout le monde sait jouer au hockey. Le lien humain fait la différence.

Ton rôle a un peu changé depuis que tu as le «C» de capitaine sur le maillot. Tu ressens une pression en plus?

Honnêtement, je n'ai pas voulu changer quoi que ce soit. Ce n'est pas le moment de jouer un autre personnage. Il y a tellement de leaders dans cette équipe. Nico Hischier est là aussi et même s'il ne joue pas, il parle, il soutient. C'est admirable qu'il soit resté malgré sa blessure. Moi, je reste moi-même. Je joue avec mon cœur, comme toujours.

Quand Patrick Fichier a dit que c'était une décision du staff au complet, ça t'a touché?

Énormément. Ça montre qu'ils croient en moi. Qu'ils aiment ce que je fais. Il m'a dit juste avant un match, je ne m'y attendais pas. J'étais hyper content, mais je n'ai pas voulu trop y penser. Je ne veux pas changer ma façon d'être. Je parle quand j'ai quelque chose à dire, pas plus, pas moins.

C'est le capitaine qui lève la Coupe en cas de titre non?

(il rigole) On en est encore très loin. C'est un rêve, bien sûr, mais on a un match ce samedi et ce sera une demi-finale. Une chose à la fois et concentrons-nous sur celui-ci, déjà.