La débâcle des M18 est «un appel au réveil»!

1/4 L'équipe nationale suisse des moins de 18 ans n'a pas pu éviter la relégation lors du Championnat du monde aux Etats-Unis. Photo: Pius Koller

Stephan Roth

À plusieurs reprises ces dernières années, l’équipe de Suisse de hockey n’a pas réussi à se hisser au niveau des meilleures nations au niveau junior, enchaînant les performances moyennes. Mais jusqu’à présent, la relégation à l’échelon inférieur avait pu être évitée.

Pour ce faire, les Suisses avaient toujours deux chances de s’en sortir. En raison du mode de fonctionnement du championnat du monde des moins de 18 ans, où quatre équipes sur cinq s’en sortent dans chaque groupe, une victoire contre l’adversaire le plus faible suffisait généralement pour se qualifier pour les quarts de finale. Dans le cas contraire, il restait encore la possibilité d’assurer le maintien en affrontant le dernier de l’autre groupe.

Mais cette année, les choses ont mal tourné pour les M18 au Texas. Après les défaites contre la Suède (3-10) et les Etats-Unis (0-10), l’équipe de Fabio Schumacher a également perdu contre la République tchèque (2-4) et surtout le match clé contre l’Allemagne (4-5). Le KO est finalement tombé dans la nuit de mercredi à jeudi, avec une défaite dans le match contre la Norvège (4-5 ap). Une déception qui signifie donc que l’équipe nationale M18 ne sera plus représentée au plus haut niveau l’année prochaine, pour la première fois depuis sa promotion en 2006.

Avec des joueurs nés en 2007, il fallait s’attendre à un parcours délicat. D’autant plus que Lars Steiner (17 ans, Huskies de Rouyn-Noranda), l’attaquant le plus talentueux, manquait à l’appel puisqu’il était encore engagé dans les play-off de la ligue junior canadienne QMJHL. Mais tout mettre sur le dos d’un millésime faible serait réducteur, même si l’on prête volontiers davantage de talent à la volée suivante, née en 2008.

Un seul premier choix en NHL depuis 2017

Le fait est que, depuis quelques années, le hockey sur glace suisse est à la traîne en matière de développement des talents. Elle a du retard sur des nations comme la Slovaquie, qui ont fait des progrès dans ce domaine. Cela se répercute également sur le repêchage de la NHL. Depuis que Nico Hischier a été drafté en première position par les New Jersey Devils en 2017, la Suisse n’a produit qu’un seul premier choix. Il s’agit de Lian Bichsel drafté en 18e position par les Dallas Stars en 2022. Ce cas de figure ne se représentera pas non plus en 2025.

Mais que faut-il donc faire pour inverser cette tendance? «C’est un appel au réveil. Ces dernières années, il est apparu que l’on devait chercher des solutions. J’espère que l’on sera désormais plus écouté», déclare le directeur de la Nati Lars Weibel. «Il est important que l’on discute ensemble des solutions adéquates. Il faut se mettre à table.»

Certains problèmes sont d’ordre structurel. La Suisse manque de patinoires, bien que, à certaines heures, les surfaces de glace soient désertes puisque les jeunes sont à l’école. Les talents qui s’entraînent cinq fois par semaine doivent aller sur la glace après les cours, ce qui rend leurs journées longues et les empêche de se reposer. Cela pourrait aussi être une raison pour laquelle les Suisses ont tendance à se développer plus tard que leurs pairs à l’étranger.

Les talents sont à l’école, la glace est déserte

«J’apprécie le système scolaire suisse. Mais dans ce domaine, un peu moins» a récemment déclaré à Blick Edgar Salis, le chef de la relève des ZSC Lions. Y a-t-il un espoir d’amélioration? «Nous faisons des efforts. Mais là, on entre dans le domaine de la politique et les rouages sont relativement lents», explique-t-il.

Dans les ligues juniors, les joueurs de la relève ne sont généralement pas assez sollicités, raison pour laquelle beaucoup d’entre eux cherchent à partir en Suède ou en Amérique du Nord. Ceux qui disposent d’un talent suffisant n’ont guère de concurrence et se retrouvent avec un jeu qui atteint rapidement ses limites au niveau international.

«De mon point de vue, c’est une question de système. Les jeunes joueurs ont besoin d’un maximum de temps de glace au plus haut niveau possible», reprend Lars Weibel. Même s’il ne souhaite pas dramatiser la situation, une remontée dans l’élite pourrait prendre du temps. Les Slovaques, qui ont été relégués en 2019 avec les M18, n’ont pu remonter que trois ans plus tard en raison du Covid. Leurs progrès actuels démontrent que cela n’est pas forcément une catastrophe. Mais pour engager les jeunes hockeyeurs sur la voie du succès, l’Etat slovaque a investi massivement.