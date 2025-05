Battue, la Suisse tient tête à la Suède avant le Mondial

La Suisse (ici Dario Rohrbach, à dr.) a tenu tête à Marcus Pettersson et à l'équipe de Suède. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Avant le coup d'envoi de ce premier match de la semaine, la Fédération suisse a organisé une jolie fête en l'honneur d'Andres Ambühl. Le mythique joueur du HC Davos disputait à cette occasion son tout dernier match sur sol suisse. Âgé de 41 ans, l'attaquant a eu droit à un hommage d'un quart d'heure avec la présence de sa femme et de ses deux filles pour l'occasion. Un joli moment ponctué par près de cinq minutes d'applaudissement de la part des 6576 spectateurs pour celui qui détient le record de matches joués sous le maillot suisse (341).

Mais il y a également eu un match en banlieue zurichoise. Et celui-ci a plutôt bien commencé pour la sélection suisse face à une formation suédoise composée de plus de dix éléments en provenance de NHL. Sur le premier power-play en sa faveur, la troupe de Patrick Fischer a pu tromper Samuel Ersson, le portier des Philadelphia Flyers. Tyler Moy et Romain Loeffel ont très joliment combiné leurs efforts pour permettre au premier nommé de se retrouver seul face à la cage vide. Le coup d'œil du défenseur neuchâtelois a mis toute la défense scandinave aux fraises (8e, 1-0).

Nombreux absents parmi les finalistes

Sans plusieurs joueurs ayant disputé la finale (Andrighetto, Malgin, Kukan ou notamment Glauser), l'équipe de Suisse a présenté un joli visage avec une belle solidité défensive autour de Leonardo Genoni. Lors de la seconde période, Andres Ambühl est passé tout proche de marquer un but pour sa soirée de gala. Sur une percée de Dominik Egli, «Büehli» a pu se retrouver en excellente position, mais sa déviation est passée tout proche du poteau suédois (30e).

Quelques instants plus tard, le «Tre Kronor» a pu égaliser en supériorité numérique par l'inévitable Mika Zibanejad. Le buteur des New York Rangers au 930 matches de NHL a pu se retrouver en excellente position et a pu loger le puck au bon endroit alors que Tyler Moy était pénalisé (35e, 1-1).

Damien Riat pénalisé

C'est également avec un homme de plus sur la glace que la Suède a pris l'avantage par William Eklund. Sur cette action, le Lausannois Damien Riat était sur le banc pour cinq minutes en raison d'une charge dangereuse contre Gabriel Carlsson (37e, 1-2). La suite du box play n'a rien donné, notamment grâce à un très bon Leonardo Genoni devant son filet, notamment face à Mika Zibanejad, omniprésent à Kloten.

Lors de l'ultime période, le gardien de Zoug a tenu son équipe dans le match lorsque Isac Lunderström s'est présenté seul face à lui. À une dizaine de minutes de la sirène finale, Christoph Bertschy s'est faufilé dans la défense suédoise, mais sa passe pour Grégory Hofmann n'a pas trouvé la crosse du Jurassien bernois. En fin de match, la Suisse a poussé pour égaliser, mais une pénalité infligée à Dominik Egli a mis fin aux derniers espoirs.

L'équipe de Suisse va désormais se rendre à Brno pour y terminer sa préparation en vue du Mondial. Elle rejoindra Herning au Danemark en début de semaine prochaine après avoir défié successivement la Finlande (samedi, 12h00) et la Tchéquie (dimanche, 16h00). La sélection nationale entamera son championnat du monde face à cette même République tchèque vendredi prochain (16h20, en direct sur Blick).