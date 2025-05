Le joueur dispute ce jeudi son dernier match sur le sol helvétique. Photo: RTS

Grégory Beaud Journaliste Blick

Ce jeudi soir, ce n'est pas «juste» un match amical qui se dispute à Kloten entre la Suisse et la Suède. Il s'agit également du dernier match de la légende Andres Ambühl sur sol helvétique avant sa retraite. L'attaquant porteur du No 10 a été affublé du rôle de capitaine pour l'occasion et les fans présents en banlieue zurichoise ont tous eu un «clap» sur lequel était inscrit «Danke Büehli». Une jolie attention de la Fédération suisse.

Photo: Pius Koller

Dans les gradins, les fans avaient également déployé une banderole de plusieurs mètres afin de remercier le No 10 dans les quatre langues nationales. Peu avant le coup d'envoi, le tapis rouge a été déployé sur la glace. Andres Ambühl a été célébré par un cadeau offert par sa femme et ses deux filles présentes pour l'occasion. Visiblement très ému, le Grison a été applaudi pendant près de cinq minutes par toute la patinoire. Un moment marquant qui a finalement duré près d'un quart d'heure. Logique pour un joueur hors-norme.

Il faut dire que le mythique joueur du HC Davos a tout fait pour mériter pareil hommage. Homme discret, il a sans cesse laissé ses actions parler pour lui. Ce jeudi soir, il a porté le maillot à croix blanche pour la... 341e fois. Un chiffre hallucinant si l'on pense que son plus «proche» poursuivant se trouve à 305 sélections (Mathias Seger). Romain Loeffel (156 capes) est le joueur en activité le moins éloigné de «Büehli».

Après cette rencontre de préparation, la sélection suisse se rendra en Tchéquie pour y disputer un tournoi à Brno. À cette occasion, la troupe de Patrick Fischer affrontera les hôtes ainsi que la Finlande. Ce n'est qu'après ces deux rencontres que l'on connaîtra la sélection définitive.

Andres Ambühl sera-t-il convoqué à Herning pour le Mondial? Si oui, il s'agirait de sa 21e participation à un championnat du monde. Une présence qu'il ne considère pas comme acquise: «Mais cela signifierait beaucoup pour moi de pouvoir simplement rejouer un championnat du monde, a déclare le double médaillé d'argent (2013 et 2024) mercredi. Ce n'est jamais évident et c'est la chose la plus cool que l'on puisse encore vivre après un titre en club».