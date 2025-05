Genève-Servette engage un attaquant canadien

Taylor Beck vient de Novossibirsk Photo: IMAGO/SOPA Images

Grégory Beaud Journaliste Blick

Le contingent de Genève-Servette prend peu à peu forme en vue de la saison prochaine. Les Aigles, qui seront attendus au tournant après deux saisons ratées, ont mis sous contrat un quatrième joueur étranger. Selon nos informations, le GSHC a paraphé un contrat de deux ans avec le Canadien Taylor Beck qui arrive aux Vernets en provenance du Sibir Novossibirsk en championnat de Russie.

Solide ailier de 188 cm pour près de 100 kgs, l'Ontarien vient de disputer huit saisons en KHL. Durant cette période, il est le quatrième joueur le plus productif de la Ligue avec 332 points en 435 rencontres. Avec son équipe du Sibir Novossibirsk, il est passé tout proche de l'exploit au premier tour des play-off face au Salavat Yulaev Ufa.

Battue en sept matches, la formation sibérienne a pu compter sur Taylor Beck auteur de 6 points (3 buts, 3 assists). Il a terminé meilleur compteur de sa formation lors des séries. Il n'était pas en reste durant la saison régulière avec 56 points en 57 matches, ce qui fait de lui le 14e meilleur pointeur de KHL.

Avant de poser ses bagages à Novossibirsk pour trois saisons, Taylor Beck a bourlingué puisqu'il a connu cinq clubs en cinq ans entre Yekaterinburg, Kunlun, Omsk, Magnitogorsk et Minsk. Avant ce long passage en Europe, le Canadien avait été drafté en 2009 par les Predators de Nashville. Arrivé dans le Tennessee un an après Roman Josi, il y a joué durant cinq saisons avec le capitaine de l'équipe de Suisse. Entre 2015 et 2017, il a été trimbalé entre les Edmonton Oilers, New York Islanders et New York Rangers. Au total, il a disputé 92 matches de NHL (23 points) et 299 de AHL (231 points) avant de tenter l'aventure russe.

Aux Vernets, Taylor Beck est le quatrième joueur étranger sous contrat. Il est le troisième attaquant après les Finlandais Markus Granlund et Sakari Manninen. Le défenseur Vili Saarijärvi complète, pour le moment, la légion étrangère des Grenat. Par ailleurs, les Aigles pourront compter sur le retour au bercail du gardien de Langnau, Stéphane Charlin et de l'arrière de Fribourg, Dave Sutter. Genève enregistre également le renfort du Canadien au passeport suisse, Jason Akeson, qui arrive d'Italie après avoir été meilleur compteur du championnat d'Allemagne en 2022.