39 talents suisses du hockey tentent leur chance à l'étranger

1/7 Le défenseur Gian Meier veut s'améliorer dans la pépinière à talents de Frölunda à Göteborg. Photo: TOTO MARTI

Stephan Roth

Ce sont des mots durs qu'Edgar Salis, chef de la relève des ZSC Lions, a prononcés mardi soir sur MySports. Il a qualifié de «catastrophique» et de «honteuse» la décision, prise en 2021, d'augmenter le nombre de joueurs étrangers autorisés en National League de quatre à six. Selon lui, cette mesure a coûté 28 places aux jeunes joueurs suisses.

L'ancien défenseur de l'équipe nationale et directeur sportif des ZSC Lions a vu son opinion renforcée lorsque plusieurs jeunes talents, dont le Biennois Jonah Neuenschwander (15 ans), ont montré ce qu'ils pouvaient accomplir si on leur en donnait l'occasion. «Les joueurs que nous avons vus sur la glace peuvent et veulent réussir», a-t-il affirmé. «Les jeunes ont besoin de perspectives. Ils progressent lorsqu’ils en ont une.»

Si les réticences à lancer des novices dans le grand bain semblent avoir diminué récemment, les talents peinent toujours à s'imposer sans bénéficier de circonstances favorables, comme les blessures de joueurs réguliers. C'est d’ailleurs à la suite de telles blessures — six au total — que le Biennois a pu faire ses débuts avec l'équipe première.

6 des 9 Suisses de la NHL ont joué à l'étranger en tant que juniors

Faute de perspectives, de nombreux jeunes joueurs choisissent d'aller tenter leur chance à l'étranger. Actuellement, ils sont 39 (voir encadré). Cette situation s'explique également par le fait qu'ils sont insuffisamment sollicités dans le championnat élite des moins de 20 ans. Ainsi, un cercle vicieux s'installe: les meilleurs talents partent, ce qui affaiblit encore le niveau du championnat junior.

39 talents suisses jouent à l'étranger Suède (11 joueurs) Andro Kaderli, Leksand SHL/M20 (19 ans, attaquant, ex-SCL Tigers)

Gian Meier, Frölunda SHL/M20 (18 ans, défenseur, ex-GCK Lions)

Jamiro Reber, HV71 Jönköping SHL/M20 (18 ans, attaquant, ex-SCL Tigers)

Lenny Giger, Rögle M20 (18 ans, attaquant, ex-Zoug)

Justin Gull, Timra M20 (18 ans, attaquant, ex-GCK Lions)

Joel Grossniklaus, Malmö M20 (18 ans, défenseur, ex-SCL Tigers)

Erik Liljequist, Björklöven M20 (18 ans, gardien, ex-Kloten)

Diego Simeoni, Västerås M20 (19 ans, gardien, ex-Bienne)

Daniele Wagner, AIK Stockholm M18/M20 (17 ans, attaquant, ex-SCL Tigers)

Matteo Wagner, AIK Stockholm Allsvenskan/M20 (19 ans, attaquant, ex-SCL Tigers)

Janis Weber, Timra M20 (18 ans, attaquant, ex-Winterthour) Finlande (2 joueurs) Paul Mottard, Vaasan Sport M20 (18 ans, attaquant, ex-Bienne)

Tim Horak, KalPa Kuopio M20 (19 ans, défenseur, ex-Zoug) Danemark (1 joueur) Valdemar Hull, Rungsted (19 ans, attaquant, ex-Fribourg) Autriche (4 joueurs) Neo Alonso, Okanagan Hockey Academy M20 (18 ans, attaquant, ex-Argovia Stars)

Giles Brechbühl, Nordic Hockey Academy M18 (16 ans, attaquant, ex-SCL Tigers)

Raphael Iten, Okanagan Hockey Academy M18 (16 ans, défenseur, ex-Innerschwyz)

Cla Kälin, Okanagan Hockey Academy M18 (17 ans, attaquant, ex-Kloten) American Hockey League, Ligue professionnelle (2 joueurs) Lian Bichsel, Texas Stars (20 ans, défenseur, ex-Bienne)

Rodwin Dionicio, San Diego Gulls (20 ans, défenseur, ex-Berne) Ligue de Hockey Junior Maritimes Québec (7 joueurs) Logan Biser, Charlottetown Islanders (17 ans, attaquant, ex-ZSC Lions)

David Bosson, Drummondville Voltigeurs (18 ans, attaquant, ex-GCK Lions)

Jordan Forget, Shawinigan Cataractes (18 ans, attaquant, ex-Lausanne)

Elia Pedrotti, Sherbrooke Phoenix (16 ans, attaquant, ex-Lugano)

Basile Sansonnens, Rimouski Océanic (18 ans, attaquant, ex-Fribourg)

Florian Schenk, Saint John Sea Dogs (17 ans, attaquant, ex-Berne)

Lars Steiner, Rouyn-Noranda Huskies (16 ans, attaquant, ex-Davos) Western Hockey League (2 joueurs) Leo Braillard, Lethbridge Hurricanes (19 ans, attaquant, ex-Bienne)

Ewan Huet, Regina Pats (19 ans, gardien, ex-Lausanne) Ontario Hockey League (1 joueur) Kimi Körbler, Ottawa 67's (18 ans, attaquant, ex-Davos) British Columbia Hockey League (1 joueur) Simon Meier, Penticton Vees (19 ans, attaquant, ex-Kloten) North American Hockey League (5 joueurs) Andrea Feuz, Northeast Generals (18 ans, gardien, ex-Berne)

Angel Lovecchio, Minnesota Wilderness (20 ans, défenseur, ex-Lugano)

Cyril Jack Pont, Minnesota Mallards (20 ans, attaquant, ex-Lausanne)

Christian Kirsch, Janesville Jets (18 ans, gardien, ex-Zoug)

Phileas Lachat, Watertown Shamrocks (18 ans, gardien, ex-Bienne) NCAA, Ligue universitaire américaine (3 joueurs) Stefano Bottini, Canisius College (22 ans, attaquant, ex-Lugano)

Ray Fust, Clarkson University (22 ans, attaquant, ex-Lausanne)

Pour certains, ce départ s'est avéré judicieux. Parmi les neuf Suisses actuellement en NHL, six ont évolué à l'étranger en tant que juniors: Niederreiter, Meier, Suter, Hischier et Kurashev au Canada, et Fiala en Suède. Seuls Josi, Siegenthaler et Moser ont réussi à passer directement au hockey professionnel nord-américain depuis la Suisse. Par ailleurs, onze membres de l'équipe qui a décroché la médaille d'argent aux Championnats du monde de Prague ont également bénéficié d'une formation à l'étranger pendant leur adolescence. Ce temps passé hors des frontières suisses contribue souvent au développement personnel des joueurs.

Tous n'y arrivent pas

Cependant, tous ceux qui quittent la Suisse avec l'espoir de jouer en NHL ne réussissent pas à percer, loin de là. «Au cours des quatre dernières années, dix de nos joueurs sont partis dans la ligue junior canadienne. Pour trois d'entre eux, cela a fonctionné, mais sept sont revenus avec plus ou moins de succès», résume Salis.

Le Grison explique: «Le problème, c’est que les jeunes pensent: ‘Si je pars à l'étranger, je vais automatiquement progresser.’ Or, ce n’est pas vrai.» Ainsi, certains talents ont choisi une autre voie, préférant la Suède à l’Amérique du Nord. Parmi eux, les Emmentalois Jamiro Reber (HV71), auteur de 11 points en 21 matches, et Andro Kaderli (Leksand), ont réussi à intégrer les rangs professionnels. De son côté, le Zurichois Gian Meier a déjà été inscrit sur la feuille de match de Frölunda à trois reprises.