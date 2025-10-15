Des quatre clubs suisses engagés en Champions League, seul le LHC manquera le rendez-vous des 8es de finale. À Malley, les Vaudois ont battu en vain les Tchèques de Mountfield 3-2 ap.

Cette fois, le LHC est bel et bien éliminé

1/2 Lausanne a battu Mountfield mais ne s'est pas qualifié pour les 8es de finale de la Champions League Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ATS Agence télégraphique suisse

Cette sortie prématurée ne surprend personne dans la mesure où il aurait fallu un scénario totalement dingue pour que les Lausannois accèdent aux matches à élimination directe. Lausanne termine au 20e (sur 24 équipes) rang avec 5 points, il en fallait minimum 7 pour se qualifier.

Dans cette partie que Geoff Ward et son staff ont dû prendre comme un entraînement à haute intensité, les Lions ont pu continuer de travailler leur excellent power-play. Percutants à 5 contre 4, les Vaudois ont ouvert le score (Caggiula) et inscrit le 2-1 (Kahun) avec un homme de plus sur la glace.

Le LHC face à Berne vendredi en championnat

Les Lausannois n'ont pas pu maintenir leur avance, se faisant remonter par deux fois. Ils ont toutefois remporté un second point grâce à Ahti Oksanen en prolongation.

Si le LHC voit son parcours s'arrêter, Zurich, Berne et Zoug se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Place au championnat pour le Lausanne Hockey Club.