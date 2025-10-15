DE
Cold Facts
3 Romands dans le top 6, Bienne s'en approche

Pour ce 10e épisode, on cause de l’arrivée de Sam Hallam à Genève, d’un LHC qui toussote, d’Ajoie qui coule, de Bienne qui va mieux et de Fribourg qui stagne un peu.
Publié: 17:44 heures
|
Dernière mise à jour: 17:45 heures
Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 10 épisode, on évoque notamment Genève, avec l'arrivée de son nouvel entraîneur. Le LHC, en lice ce mercredi soir en Ligue des champions, Ajoie, Bienne et Fribourg – et leur actualité respective – sont également passés en revue.

Sommaire: 

- GSHC: Hallam IN (dès 1:18)
- LHC: 4 à la suite 📉 (dès 15:51)
- Les paris avec JOUEZSPORT (dès 28:05)
- HCA: 📉📉 (dès 32:31)
- EHCB: cote en hausse (dès 42:41)
- Ce qui nous a fait mousser: Rappi (dès 50:58)
- HCFG: Sans Marcus (dès 55:52)

N’hésitez pas à nous poser vos questions et à vous abonner sur Soundcloud, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify et/ou Apple Podcasts.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
HC Davos
14
27
38
2
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
14
16
32
3
Lausanne HC
Lausanne HC
15
19
27
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
14
-12
26
5
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
14
11
24
6
EV Zoug
EV Zoug
14
-1
23
7
ZSC Lions
ZSC Lions
14
10
23
8
EHC Bienne
EHC Bienne
13
4
19
9
SCL Tigers
SCL Tigers
14
-9
17
10
EHC Kloten
EHC Kloten
15
-8
17
11
HC Lugano
HC Lugano
14
-6
16
12
SC Berne
SC Berne
13
-11
14
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
14
-17
13
14
HC Ajoie
HC Ajoie
14
-23
5
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
