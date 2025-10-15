Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.
Pour ce 10 épisode, on évoque notamment Genève, avec l'arrivée de son nouvel entraîneur. Le LHC, en lice ce mercredi soir en Ligue des champions, Ajoie, Bienne et Fribourg – et leur actualité respective – sont également passés en revue.
Sommaire:
- GSHC: Hallam IN (dès 1:18)
- LHC: 4 à la suite 📉 (dès 15:51)
- Les paris avec JOUEZSPORT (dès 28:05)
- HCA: 📉📉 (dès 32:31)
- EHCB: cote en hausse (dès 42:41)
- Ce qui nous a fait mousser: Rappi (dès 50:58)
- HCFG: Sans Marcus (dès 55:52)
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
14
27
38
2
Rapperswil-Jona Lakers
14
16
32
3
Lausanne HC
15
19
27
4
Genève-Servette HC
14
-12
26
5
HC Fribourg-Gottéron
14
11
24
6
EV Zoug
14
-1
23
7
ZSC Lions
14
10
23
8
EHC Bienne
13
4
19
9
SCL Tigers
14
-9
17
10
EHC Kloten
15
-8
17
11
HC Lugano
14
-6
16
12
SC Berne
13
-11
14
13
HC Ambri-Piotta
14
-17
13
14
HC Ajoie
14
-23
5