Pour ce 10e épisode, on cause de l’arrivée de Sam Hallam à Genève, d’un LHC qui toussote, d’Ajoie qui coule, de Bienne qui va mieux et de Fribourg qui stagne un peu.

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 10 épisode, on évoque notamment Genève, avec l'arrivée de son nouvel entraîneur. Le LHC, en lice ce mercredi soir en Ligue des champions, Ajoie, Bienne et Fribourg – et leur actualité respective – sont également passés en revue.

Sommaire:

- GSHC: Hallam IN (dès 1:18)

- LHC: 4 à la suite 📉 (dès 15:51)

- Les paris avec JOUEZSPORT (dès 28:05)

- HCA: 📉📉 (dès 32:31)

- EHCB: cote en hausse (dès 42:41)

- Ce qui nous a fait mousser: Rappi (dès 50:58)

- HCFG: Sans Marcus (dès 55:52)

