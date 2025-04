Sandro Schmid n'aurait pas dû laisser trainer sa canne

Sandro Schmid a pris une pénalité qui a été le tournant de l'acte V entre Lausanne et Fribourg. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Le héros inattendu

Avec Fabian Heldner blessé, Nathan Vouardoux a été propulsé dans le top 6 de l'arrière-garde lausannoise. Cantonné à un rôle mineur cette saison, le Valaisan a donc dû faire preuve de calme et de sérénité dans un match à (très gros) enjeu. Avec ses presque 12 minutes de glace, il a réalisé une bonne performance, sans aucune erreur majeure. Et c'est finalement ça qu'attendait le staff du LHC.

L'action

Si Ahti Oksanen n'est clairement pas en forme depuis le début des play-off, il s'est quelque peu rattrapé ce mardi soir lors de l'acte V. Le Finlandais a marqué le but de la victoire, et ce d'une bien belle manière. Profitant d'une passe depuis derrière le but de son compatriote Antti Suomela, le No 29 a contrôlé le puck du patin gauche, avant d'armer de sa canne. Un joli geste pour tromper Reto Berra et offrir le succès à son équipe.

Le tournant

Fribourg a presque touché à la finale. Il menait 1-0 après deux tiers et n'avait plus que 20 minutes à tenir pour l'atteindre. Sauf que, juste après une grosse période de domination et avant la deuxième sirène, Sandro Schmid a écopé d'une pénalité pour avoir laissé traîner sa canne dans les patins d'Andrea Glauser. Au retour des vestiaires, les Lausannois ont égalisé sur le power-play, avant de prendre l'avantage quelques secondes plus tard. De quoi tourner la rencontre.

L'info

Depuis le début des play-off, les communications du Lausanne HC concernant les blessures sont plutôt vagues. En général, les absences dites «au jour le jour» sont le mot d'ordre. Ainsi, en théorie, Makai Holdener, Michael Raffl, Fabian Heldner, Tim Bozon, Stefan Rüegsegger et Michael Hügli pourraient revenir jeudi dans l'alignement. Par contre, il y a clairement des doutes concernant ce dernier, qui s'est présenté à la Vaudoise aréna avec des béquilles et une botte au pied. Soit le LHC veut incroyablement brouiller les pistes, soit on ne reverra pas le No 19 sur la glace cette saison.

Le chiffre

63. Il s'agit de l'âge de Geoff Ward ce mardi. L'entraîneur du LHC a fêté son anniversaire comme l'année dernière, à savoir avec une victoire en demi-finales face à Gottéron. Surtout, il a répondu à son homologue fribourgeois Lars Leuenberger qui avait célébré son jubilé lors de l'acte I… par un succès à la Vaudoise aréna.

Le duel

La Vaudoise aréna n'était pas d'accord avec la décision des arbitres. Après une belle boîte d'Aurélien Marti sur Jan Dorthe, le No 7 des Lions a été pénalisé. Ce qui n'était évidemment pas du goût des fans du LHC, qui menait à ce moment de la rencontre (53e). Heureusement pour les supporters rouge et blanc, leur équipe a su faire le dos rond et ne pas encaisser avec un homme de moins sur la glace. Quant à Jan Dorthe, il a pu continuer le match.

La phrase

« «On a probablement joué notre meilleur match de cette demi-finale.» Geoff Ward, entraîneur du LHC »

L'image

Photo: keystone-sda.ch

La moyenne d'âge sur cette photo est de 22,5 ans. Kevin Pasche et Nathan Vouardoux ont été bons dans cet acte V et peuvent allégrement célébrer cette victoire.

Hors antenne

Est-ce l'influence de la NHL? Ou autre chose? Toujours est-il que depuis les play-off de l'année dernière, les pancartes d'enfants au bord de la patinoire se sont multipliés. Beaucoup réclament des cannes à leurs joueurs préférés. Sauf que généralement, ceux-ci en ont encore besoin quelque temps et, malgré les cris, ne cèdent pas toujours.