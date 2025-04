Lausanne va longtemps regretter ce surnombre

Kevin Pasche n'a pu que s'incliner sur le but du 3-2 de Jesper Frödén. Photo: keystone-sda.ch

Le héros inattendu

Christian Marti a attendu le meilleur moment pour marquer son tout premier but de la saison: le soir du titre de son équipe. Après un tir qui, dans un premier temps, a semblé avoir touché la barre transversale, les arbitres sont allés voir la vidéo. Ils ont très bien fait puisque finalement, le puck avait rebondi contre la caméra située dans le but avant de ressortir. De quoi égaliser dans cette partie, avant le but de la victoire.

L'action

Justement, ce but de la victoire, était-il valable? Pour tenter le tout pour le tout, le LHC a pris un coach's challenge en espérant que les arbitres voient une obstruction sur le gardien Kevin Pasche. «C'est une petite obstruction, mais ça ne m'a pas gêné», a avoué le dernier rempart vaudois après la rencontre. Les officiels, eux, n'ont pas retourné leur décision sur la glace et Jesper Frödén a pu offrir le titre au sien par cette réussite.

Le tournant

Ce but du titre aurait pu être, malheureusement pour le LHC, totalement évitable. À ce moment, les Lions du Léman évoluaient à 4 contre 5 à la suite… d'un surnombre. Il n'y a rarement des pénalités intelligentes, mais celle-ci paraissait quand même plus qu'évitable. Pourtant, elle a permis à Zurich de se mettre en position de remporter un 11e titre.

L'info

Au moment où toute l'équipe de Lausanne est revenue sur la glace pour saluer ses supporters, on a pu se rendre compte de l'impressionnante cohorte de blessés: Pilut, Fuchs, Hammerer, Raffl, Heldner, Hügli, Holdener, Kuokkanen et Pajuniemi. Et aussi que, même si cela n'avait pas été annoncé officiellement, certains avaient d'ores et déjà mis un terme à leur saison avant ce cinquième match décisif. Fuchs et son bras en écharpe ou Hügli et sa botte.

Le chiffre

42. C'est le nombre de points que, à eux deux, Sven Andrighetto (22) et Denis Malgin (20) auront marqué dans ces play-off. Un total impressionnant pour l'incroyable duo zurichois, qui a joué trois matches de moins que le trio de Lausannois qui le suit (Rochette, 17; Suomela, 17; Riat, 15).

Le duel

Photo: Getty Images

Qui aurait cru que Marco Bayer, rookie en tant qu'entraîneur principal d'une équipe de National League, allait remporter son duel face à Geoff Ward, coach à l'expérience longue comme le bras? Et pourtant, c'est bien le Zurichois, qui a remplacé Marc Crawford en cours de saison et au pied levé, qui est désormais champion de Suisse et champion d'Europe en titre.

La phrase

« «Ça va piquer un moment. Puis il faudra prendre du recul. J'ai acquis beaucoup d'expérience et je suis content de ma saison.» Kevin Pasche, gardien du LHC »

L'image

Photo: keystone-sda.ch

Difficile de mettre une autre «image de la soirée» que celle de Zurich soulevant la Coupe. Les Lions de la Limmat sont les premiers à conserver leur titre depuis Zoug (2021 et 2022). Le cliché a été pris par Jean-Christophe Bott, de Keystone-ATS.

Hors antenne

Après le match, tous les joueurs du LHC sont revenus sur la glace pour saluer leur public. Il manquait toutefois le coaching staff, Geoff Ward en tête: «C'est difficile de perdre et j'ai senti que j'avais besoin de quelques minutes pour me ressaisir. Déjà que j'ai regardé Zurich lever la coupe du coin de l'œil, dans le tunnel. Je ne suis pas très fan de voir quelqu'un d'autres soulever le trophée sur notre glace.»