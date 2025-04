Les arbitres ont eu une fin de soirée mouvementée

Lausanne est revenu dans la course au titre en remportant l'acte III de la finale face à Zurich (4-2). Voici les moments forts de cette rencontre avec, forcément, du Théo Rochette.

Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

Le héros inattendu

En retrait depuis le début de la finale, Théo Rochette a élevé son niveau au meilleur moment. Comme face à Fribourg, le No 90 s'est montré décisif quand cela comptait. Avec un triplé et un assist, il est évidemment le meilleur de la rencontre. S'il continue sur cette lancée, il pourrait bien aider Lausanne à décrocher le premier titre de son histoire.

L'action

Avant cette finale, on aurait presque pu se demander si Brendan Perlini était encore un joueur du Lausanne HC. Indésirable après l'acte II des quarts de finale face à Langnau, le Canadien a profité d'une blessure de Lauri Pajuniemi pour revenir au jeu. À la peine lors des deux premiers matches, il a réagi lors du troisième duel des Lions. Et a ponctué son match par un but en power-play.

Le tournant

Si Lausanne a remporté cet acte III, il peut grandement remercier (en plus de Théo Rochette), Kevin Pasche. À la 56e minute et alors que le score était de 3-2 en faveur du LHC, le portier a réalisé une merveille de déplacement pour empêcher Vinzenz Rohrer, seul au deuxième poteau, d'égaliser. Le tournant, clairement, de ce troisième duel.

L'info

Reverra-t-on Jason Fuchs dans ces play-off? Alors que, en tant normal, les blessures sont annoncées comme «au jour le jour» du côté lausannois, Geoff Ward s'est montré pessimiste concernant son joueur. «Même si j'ai vu des miracles arriver lors des play-off», souffle-t-il. Ce samedi matin, le No 14 avait été passé un IRM mais son coach n'avait pas encore reçu les résultats.

Le chiffre

74. Le nombre de minutes de pénalité qu'ont infligé les arbitres dans les 180 dernières secondes de cette partie. Coup sur coup, la Vaudoise aréna a eu le droit à une faute de Nicolas Baechler, un pétage de câble de Derek Grant, un duel entre Damien Riat et Dean Kukan et, pour finir, une pénalité de match pour «comportement antisportif envers officiels». Une fin de match mouvementée.

Le duel

Andrea Glauser n'aurait pas dû finir la rencontre ce samedi. À la 39e minute, le genou du défenseur du Lausanne HC est venu entrer en collision avec celui de Dean Kukan. Sur la glace, les arbitres ont infligé une pénalité majeure avant de revenir sur leur décision et de ne donner que 2 minutes au No 96 vaudois. Ce dimanche matin, le juge unique a décidé d'infliger une pénalité de match rétroactive au futur Fribourgeois.

La phrase

« «On est meilleurs match après match. C'est un signe positif.» Geoff Ward, entraîneur du LHC »

L'image

Photo: Getty Images

On en a déjà parlé précédemment mais ce pétage de plomb de Derek Grant permet au moins de faire des belles photos. Celle-ci a été prise par Robert Hradil (Getty Images).

Hors antenne

Il ne fait pas bon être homme du match. Après avoir parlé à La Télé, MySports alémanique, la RTS et la SRF, Théo Rochette a encore dû s'arrêter devant la presse écrite pour parler de son hat-trick. Cela n'a pas été chronométré mais il se peut que le No 90 a passé plus de temps à répondre aux questions des journalistes que sur la glace.