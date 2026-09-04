Les Aigles de Genève-Servette ont griffé les Ours blancs de Berlin ce vendredi en Champions League. Victoire 6-2 grâce aux cadors finlandais du GSHC.

ATS Agence télégraphique suisse

Comme Fribourg-Gottéron, Genève-Servette a bien commencé le tour préliminaire de la Champions Hockey League. Les Aigles se sont imposés 6-2 à domicile vendredi contre les Eisbären Berlin.

A Genève, c'est toujours la légion finlandaise qui dicte sa loi. Vili Saarijärvi (3e) et Markus Granlund (5e) n'ont pas mis longtemps à le rappeler en donnant très vite deux buts d'avance au GSHC, le soir de la grande première du nouvel entraîneur Sam Hallam.

Les Ours berlinois ont réduit la marque en fin de premier tiers-temps en power-play avant d'égaliser à la mi-match. Mais Sakari Manninen - encore un Finlandais! - a redonné l'avantage à Genève juste avant la deuxième sirène, et mis un coup sur la tête des visiteurs.

Granlund s'est ensuite offert un doublé (49e), puis Jimmy Vesey (54e) et Noah Rod (58e, dans la cage vide) ont salé l'addition en fin de match. Le deuxième match des Aigles dans la compétition est prévu dimanche, toujours à Genève, face aux Norvégiens de Storhamar (14h).

Davos gagne en prolongation

Ils devront se méfier des Scandinaves, qui ont causé du fil à retordre à Davos vendredi. Les finalistes de National League ont dû attendre la prolongation et un but de Rasmus Asplund (65e) pour s'imposer 3-2. Un doublé de Filip Zadina (5e/7e) en début de match n'avait pas suffi à mettre à genoux les Norvégiens.