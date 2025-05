1/5 Gregor Kobel connait bien le hockey sur glace. Photo: Toto Marti

Sven Schoch

Lorsqu'il était à la maternelle, le gardien du Borussia Dortmund Gregor Kobel s'est essayé au hockey sur glace. Pendant quelques mois, le Zurichois a patiné à l'école de hockey des GCK Lions. Peu de temps après, il a irrévocablement changé de sport pour fouler les terrains de football dans l'organisation de Grasshopper. Toutefois, le hockey n'a jamais été bien loin du portier suisse. Grâce à son père, qui a joué 218 matches en championnat de Suisse, notamment à Lugano et à Zurich, il gardait un lien constant avec la glace.

Cette attention pour le hockey se poursuit d'ailleurs aujourd'hui. «De temps en temps, je regarde même un match de l'équipe locale de hockey sur glace à Dortmund», explique Gregor Kobel à Blick. Même s'il ne suit pas les événements avec autant d'enthousiasme que pour le football, il garde aussi un oeil sur les résultats actuels de l'équipe de Suisse au Mondial: «Les joueurs ont déjà surmonté quelques obstacles et ont superbement joué pour le moment dans le tournois», estime le Zurichois.

Ce jeudi aura lieu un grand duel entre la Suisse et l'Allemagne (16h30) qui ne laissera certainement pas le gardien du BvB insensible. Gregor Kobel en est certain: «La Suisse est une nation de hockey plus importante que l'Allemagne. Ils l'emporteront » Le portier de 27 ans croit même que la Nati, triple finaliste des Championnats du monde, est capable de remporter l'or cette fois-ci: «Le moment viendra et en attendant, je soutiens pleinement l'équipe.»