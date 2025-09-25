Les fans de Langnau sont solidaires avec ceux de Kloten

Après le boycott des supporters du HC Kloten pour les matches de la première équipe, les supporters de Langnau se montrent solidaires.

1/4 Les supporters des SCL Tigers soutiennent ceux de Kloten. Photo: Pius Koller

Marcel Allemann

Le boycott des supporters du HC Kloten continue de faire des émules. Ainsi, le Secteur 46, un grand groupe de supporters des SCL Tigers, se solidarise avec ses collègues zurichois et renonce également à participer au match Kloten-Langnau prévu ce samedi.

«Après que le 'Stehplatz Schluefweg' (ndlr: le nom du groupement de supporters de Kloten) a pris publiquement position sur les mesures répressives du HC Kloten, il est clair pour nous que nous nous solidarisons avec le boycott et que nous n’assisterons pas non plus au match. Les mesures prises par l’EHC Kloten Sport AG à l’encontre de ses propres supporters sont exemplaires d’une répression croissante à l’encontre des supporters engagés», écrit le Secteur 46 dans un communiqué publié sur son site Internet.

Rapprochement entre supporters

Notons qu’il n’est pas commun qu’un groupement de supporters place la solidarité avec les fans de l’équipe adverse au-dessus du soutien à sa propre équipe. Depuis la création de l’association de supporters «Pro Fans», dont le Secteur 46 et la Stehplatz Schluefweg font partie, les groupements de supporters de différents clubs se sont rapprochés ces dernières années. De plus, le Secteur 46 se montre actuellement très critique à l’égard de son propre club, ce qui est également mentionné dans le communiqué: «Les SCL Tigers ont également pris des mesures inacceptables ces derniers temps, que nous condamnons clairement.»

Après des rixes lors d’un tournoi de préparation à Bolzano (It), le HC Kloten a réagi par des mesures strictes: contrôles accrus, tolérance zéro pour les cagoules et interdiction d’animations pour les premiers matchs à domicile. Le groupe de supporters Stehplatz Schluefweg a critiqué ces punitions collectives et a entre-temps cessé de soutenir activement la première équipe.

Pendant ce temps, le club a souligné qu’il avait des valeurs claires et qu’il souhaitait des matches sans violence. Il semblerait toutefois que tout ne se soit pas déroulé de manière optimale du côté du club. Ainsi, le HC Kloten aurait omis d’envoyer un délégué des supporters à Bolzano, ce qui serait la règle pour les voyages de supporters de cette ampleur.