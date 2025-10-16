Le stade olympique de hockey à Milan fait face à des retards de construction, risquant une inauguration tardive juste avant les Jeux de 2026. Malgré ces incertitudes, la prévente des billets a déjà commencé pour le tournoi.

La patinoire de Milan devrait ouvrir à la dernière minute pour les JO

Des matchs de hockey devraient avoir lieu dans un peu moins de cinq mois à la Milano Santagiulia Ice Hockey Arena.

Blick Sport

À quelques mois de la participation des stars de la LNH au tournoi olympique de hockey, en février 2026, pour la première fois depuis 2014, la construction de la nouvelle arène de Milan accuse du retard. L’événement test habituel – le Championnat du monde U20 Division I, censé vérifier la qualité de la glace et l’adéquation générale du stade – a déjà été déplacé dans un stade plus petit. Aucun autre événement n’est prévu pour le moment.

Il est donc fort possible que la patinoire de hockey sur glace de Milan Santagiulia ne soit inaugurée que le 5 février, la veille de la cérémonie d’ouverture des Jeux, avec un match de qualification olympique féminin. « Nous savions que le calendrier serait très chargé jusqu’au début des Jeux », a déclaré Andrea Varnier, membre du comité d’organisation local, citée par le Guardian.

Prévente des billets déjà ouverte

Malgré les incertitudes entourant la nouvelle salle, la prévente des billets pour le tournoi est déjà ouverte. Après les Jeux olympiques, cette salle de 16'000 places, construite par une entreprise privée, sera transformée en salle polyvalente et pourrait également accueillir les Finales ATP.