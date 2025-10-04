Publié: il y a 27 minutes

L'IIHF lance une nouvelle compétition européenne de hockey sur glace dès 2026. La Coupe d'Europe des nations se déroulera pendant les pauses internationales, visant à valoriser ces rencontres. La Suisse ne participera toutefois pas à la première édition.

L'IHHF annonce la création d'une nouvelle compétition: la Coupe des Nations

Il y aura de grands absents

La Suisse et d'autres ténors du hockey sur glace seront absents de la première édition. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

L'IIHF lance une nouvelle compétition européenne. Dès 2026, elle organisera la Coupe d'Europe des nations en plus du Championnat du monde annuel.

Le tournoi se déroulera pendant les pauses habituelles des matches internationaux en novembre, décembre et février, en groupes de trois et quatre équipes. Le but est de donner plus de valeur aux matches internationaux.

La Suisse, tout comme les cadors européens (Suède, Finlande, Tchéquie) ne fait pas partie des 18 pays qui participent à cette première édition.