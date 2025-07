Andreas Eder rejoint Eisbären Berlin, prenant la place de son frère décédé Tobias, ancien joueur de l'équipe et de l'équipe nationale allemande. Ce transfert émouvant honore avant tout une promesse entre frères.

Andreas Eder est notamment passé par l’EV Zoug lors de la saison 2024. Photo: keystone-sda.ch

Le monde du hockey allemand a été profondément bouleversé fin janvier par l’annonce du décès de Tobias Eder. À seulement 26 ans, l’attaquant des Eisbären Berlin et international allemand a succombé à un cancer particulièrement agressif, après plusieurs mois de lutte, comme l’a rapporté le média polonais Hokej.net.

Un passage à Zoug

Tobias Eder avait débuté sa carrière avec le Red Bull Munich, où il évoluait aux côtés de son frère aîné, Andreas. Par la suite, leurs chemins se sont séparés: Tobias Eder a rejoint le Düsseldorfer EG, puis les Eisbären, tandis qu’Andreas Eder a enchaîné les expériences à Nuremberg, Straubing, et Munich, avec un passage par la Suisse et le club du EV Zoug.

Aujourd’hui, Andreas Eder vit un moment chargé d’émotion. L’attaquant de 28 ans a été officiellement annoncé comme nouvelle recrue des Eisbären Berlin, club dans lequel son frère avait terminé sa carrière. «Nous sommes ravis d’accueillir officiellement Andy dans notre équipe», a déclaré Stéphane Richer, directeur sportif du club onze fois champion d’Allemagne. «Il a déjà montré sa qualité dans de nombreuses situations et jouera un rôle important dans notre attaque.»

Une date symbolique

Bien que l'annonce officielle ne date que de quelques jours, le transfert était pressenti depuis plusieurs semaines. La date de l’officialisation a d’ailleurs été choisie symboliquement: le jour où Tobias Eder devait épouser sa fiancée. «Pour qu’au moins quelque chose de positif se passe ce jour-là, nous avons décidé d’annoncer le transfert aujourd’hui», a confié Andreas Eder au Berliner Morgenpost.

« Je pense que nulle part ailleurs je ne pourrais me sentir aussi proche de lui qu’ici, à Berlin Andreas Eder »

Ce transfert n’est pas anodin pour l’aîné de la fratrie. «Quand Tobias est tombé malade, nous nous sommes dit qu’il allait gagner ce combat, et qu’on rejouerait ensemble. Je pense que nulle part ailleurs je ne pourrais me sentir aussi proche de lui qu’ici, à Berlin», a-t-il expliqué avec émotion.

Triple champion d’Allemagne avec le Red Bull Munich, finaliste de la Ligue des champions en 2019, Andreas Eder rejoint aujourd’hui le club le plus titré de l’ère post-réunification. Mais au-delà du prestige sportif, c’est un engagement personnel et familial. «Tout ce que les Eisbären ont fait jusqu’à présent est incroyable. J’ai découvert une organisation extrêmement bienveillante et solidaire. En tant que famille, nous ne pouvons que l’apprécier. Nous sommes très reconnaissants.»