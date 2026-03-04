DE
FR

Un contrat de trois ans
Ambri-Piotta a trouvé son entraîneur pour la saison prochaine

Ambri-Piotta a annoncé qu'il prolongeait de trois ans le contrat de son entraîneur Jussi Tapola. Le Finlandais, qui a gagné la Champions League en 2023, dirige l'équipe tessinoise depuis janvier.
Publié: il y a 21 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 20 minutes
1/2
Jussi Tapola prolonge son séjour en Léventine
Photo: Keystone/KEYSTONE/ TI-PRESS
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Ambri-Piotta a prolongé de trois ans le contrat de son entraîneur Jussi Tapola (51 ans). Le Finlandais dirige l'équipe tessinoise depuis janvier.

Tapola s'est fait un nom comme entraîneur avec Tappara Tampere, avec qui il a gagné quatre fois le championnat de Finlande ainsi que la Champions Hockey League en 2022/23. Il avait ensuite dirigé le CP Berne depuis l'été 2023 à octobre 2025.

Le club biancoblu a par ailleurs engagé pour deux saisons l'attaquant tchèque Petr Koytek (27 ans), qui évolue actuellement en Finlande avec IFK Helsinki.

Dominic Zwerger blessé

Le club léventin a également annoncé qu'il devra se passer de son attaquant Dominic Zwerger pendant deux à trois semaines. L'Autrichien souffre d'une blessure au haut du corps. Avec 15 buts et 11 passes décisives, Zwerger est le troisième meilleur compteur d'Ambri cette saison. Son absence ne devrait pas aider les Léventins, qui devraient vraisemblablement disputer le play-out contre Ajoie.

A lire aussi
Ambri-Piotta et Chris DiDomenico: c'est déjà le divorce!
Encore un choc au Tessin
Ambri-Piotta et Chris DiDomenico: c'est déjà le divorce!
Les nouveaux entraîneurs de National League livrent la marchandise
À une exception près
Les nouveaux entraîneurs de National League livrent la marchandise
Mentionné dans cet article
National League
National League
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      National League
      National League
      HC Ambri-Piotta
      HC Ambri-Piotta