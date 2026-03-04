Ambri-Piotta a annoncé qu'il prolongeait de trois ans le contrat de son entraîneur Jussi Tapola. Le Finlandais, qui a gagné la Champions League en 2023, dirige l'équipe tessinoise depuis janvier.

Ambri-Piotta a prolongé de trois ans le contrat de son entraîneur Jussi Tapola (51 ans). Le Finlandais dirige l'équipe tessinoise depuis janvier.

Tapola s'est fait un nom comme entraîneur avec Tappara Tampere, avec qui il a gagné quatre fois le championnat de Finlande ainsi que la Champions Hockey League en 2022/23. Il avait ensuite dirigé le CP Berne depuis l'été 2023 à octobre 2025.

Le club biancoblu a par ailleurs engagé pour deux saisons l'attaquant tchèque Petr Koytek (27 ans), qui évolue actuellement en Finlande avec IFK Helsinki.

Dominic Zwerger blessé

Le club léventin a également annoncé qu'il devra se passer de son attaquant Dominic Zwerger pendant deux à trois semaines. L'Autrichien souffre d'une blessure au haut du corps. Avec 15 buts et 11 passes décisives, Zwerger est le troisième meilleur compteur d'Ambri cette saison. Son absence ne devrait pas aider les Léventins, qui devraient vraisemblablement disputer le play-out contre Ajoie.