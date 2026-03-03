La saison d'Ambri-Piotta continue d'être terriblement agitée. Le club léventin et son meilleur compteur, Chris DiDomenico, ont décidé de mettre un terme à leur collaboration avec effet immédiat.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Décidément, il ne se passe pas une semaine sans que le club d'Ambri-Piotta ne fasse parler de lui. Et ce n'est, une fois encore, pas pour les bonnes raisons. Engluée à la 13e position du championnat et destinée à jouer le play-out contre Ajoie, la formation tessinoise a décidé de se séparer avec effet immédiat de Chris DiDomenico.

Le Canadien est de loin le meilleur compteur de la Gottardo Arena avec 41 points en 47 matches. Il compte huit unités de plus que Michael Joly, son plus proche poursuivant. Lors des dix derniers matches de son équipe, il totalise 14 points (7 buts et 7 passes décisives). Ce n'est donc pas au niveau de sa production offensive qu'il faut chercher les raisons de ce divorce en cours de saison.

Incompatibilité d'humeur

Non, le courant semblait ne pas passer avec Jussi Tapola, le nouvel entraîneur débarqué récemment dans la galère léventine. Le Finlandais n'est pas connu pour ménager la chèvre et le chou au niveau de sa gestion des individualités. Et visiblement les tensions avec Chris DiDomenico étaient devenues insurmontables pour l'organisation tessinoise.

L'entraîneur finlandais avait débarqué juste avant la pause olympique, le 27 janvier. Il avait pris la place du binôme Éric Landry/René Matte, licencié après quelques mois en poste. Les anciens entraîneurs assistants du HCAP avaient déjà succédé à Luca Cereda, parti après la conférence de presse mythique qui avait mené à son départ tumultueux ainsi qu'à celui du directeur sportif, Paolo Duca.

Catastrophe industrielle

Cette saison léventine est doucement mais sûrement en train de tourner à la catastrophe industrielle. Après le départ du duo Duca/Cereda, le club n'a jamais su prendre une direction claire. Les changements se sont succédé sans le moindre cap ni la moindre logique. Dans les bureaux, le directeur des opérations hockey Andreas Fischer, ancien responsable des arbitres, n'a jamais su redresser la barre et l'incertitude permanente a mené à une instabilité chronique.

Au moment où Jussi Tapola a été nommé comme troisième entraîneur de cette saison, la question était de savoir à quel moment cela allait casser avec Chris DiDomenico. Selon nos informations, les tensions avec le joueur canadien ont encore augmenté ces derniers jours et la situation était devenue ingérable.

Fin du marché des transferts

Cela s'est d'ailleurs remarqué sur la glace. Mardi dernier, Chris DiDomenico avait dégoupillé face à Lausanne et avait écopé d'une pénalité de match. Lors de la rencontre suivante, il n'avait joué que huit minutes et des poussières avant d'être relégué au bout du banc par Jussi Tapola. Cela sentait déjà la fin. Ce sentiment s'est encore accru samedi lorsque le coach finlandais n'a préféré jouer qu'avec cinq étrangers en se passant volontairement de Chris DiDomenico.

Selon «watson.ch», le club de la Gottardo Arena a tenté de se séparer du Canadien avant la fermeture du marché, lundi soir à minuit. Plusieurs pistes à l'étranger auraient pu se matérialiser, mais le joueur a préféré décliner. C'est la raison pour laquelle le HCAP a décidé de mettre un terme à la relation de travail avec «DiDo» avec effet immédiat.

Arrivé en cours de saison 2024/2025 en provenance de Fribourg Gottéron, Chris DiDomenico a porté le maillot d'Ambri-Piotta à 86 reprises pour un total de... 86 points (22 buts, 64 assists). Il ne pourra donc pas aider la formation tessinoise à se sortir du bourbier dans lequel elle est empêtrée depuis le début de saison.