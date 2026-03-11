Les meilleures gâchettes du championnat de National League ont été récompensées à Berne mercredi. Au total, PostFinance reversera 318'600 francs à la relève du hockey helvétique.

ATS Agence télégraphique suisse

Les meilleurs compteurs masculines et féminins ont été récompensés mercredi à Berne, à la veille du début du play-in de National League. PostFinance distribuera au total 318'600 francs.

Le chèque symbolique correspondant au montant le plus élevé a été remis à l'attaquant de Genève-Servette Servette Markus Granlund. Avec 22 buts et 32 assists, le Finlandais a été le meilleur marqueur de la saison régulière. Ses 54 points correspondent à un montant de 16'200 francs.

Depuis que la qualification comprend 52 journées, jamais le meilleur pointeur de la ligue n'avait encore obtenu aussi peu de points. Auparavant, le score le plus bas était de 56 points. Granlund a dépassé le capitaine de Davos Matej Stransky (53 points) lors de la dernière journée. Le Tchèque, qui quittera les Grisons à la fin de la saison, a été le meilleur buteur avec 28 réussites.

Lara Stalder meilleure compteuse

Avec Luca Fazzini (Lugano/47 points), Sven Andrighetto (Zurich Lions/41), Tyler Moy (Rapperswil-Jona Lakers/36) et Dario Meyer (Kloten/28), ce sont quatre Suisses qui ont terminé meilleur compteur de leur équipe. L'attaquante de Zoug Lara Stalder a quant à elle terminé la phase qualificative de la Women's League en tant que meilleure compteuse: la double médaillée de bronze olympique a marqué 21 buts et réalisé 32 passes décisives.

L'argent sera reversé à la relève. PostFinance est le partenaire principal de Swiss Ice Hockey et a versé environ neuf millions de francs suisses de subventions depuis 2002. En National League, chaque point des meilleurs marqueurs est récompensé par 300 francs. Chez les femmes, un montant forfaitaire de 150'000 francs est réparti équitablement entre les huit équipes de l'élite. Les femmes sont soutenues depuis la saison 2022/23.