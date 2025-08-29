DE
Après une victoire convaincante
Les Suissesses s'inclinent aux tirs au but face à la Tchéquie

L'équipe de Suisse féminine de hockey s'incline 4-3 aux tirs au but face à la Tchéquie lors du Women's Euro Hockey Tour à Kloten.
Publié: 29.08.2025 à 22:48 heures
Alina Müller et ses coéquipières ont bataillé jusqu'aux tirs au but contre les Tchèques.
Photo: manuel geisser
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'équipe de Suisse féminine s'est inclinée pour son deuxième match du Women's Euro Hockey Tour à Kloten. Elle a été battue 4-3 tab par la Tchéquie.

Au lendemain d'une victoire convaincante 4-0 contre la Suède, les Suissesses auraient pu prétendre à un deuxième succès. A deux reprises elles ont mené avec deux buts d'avance. Mais elles ont mal négocié la deuxième pause en prenant le 3-2 et le 3-3.

Encore un match

Nicole Vallario, Lara Stalder et Alina Müller, soit la première ligne, ont marqué pour la sélection de Colin Müller. Lors des tirs au but, Kristyna Kaltounkova a inscrit ses deux tentatives. La Suisse bouclera ce tournoi à domicile samedi (17h) face à une Finlande invaincue.

