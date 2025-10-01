Afin de remplir le Stade de Genève pour le choc entre la Nati et la Suède en novembre, l'ASF propose des offres spéciales. Elles comportent des bons pour la nourriture et les boissons. La billetterie pour ce match qualificatif pour le Mondial 2026 ouvre ce jeudi.

L'ASF espère que le public se déplacera en masse pour voir Dan Ndoye et la Nati briller contre la Suède face Photo: AFP

Blick Sport

12'757 spectatrices et spectateurs. C’est le nombre de personnes présentes lors du dernier match de l’équipe de Suisse masculine, lors de la victoire 3-0 contre la Slovénie au Parc Saint-Jacques. Combien seront-elles pour la réception de la Suède, le samedi 15 novembre à 20h45 au Stade de Genève? Alors que la prévente des billets ouvre ce jeudi à 14h sur le site www.ticketmaster.ch, l’Association suisse de football prend les devants afin d'éviter un nouveau fiasco populaire.

Dans un communiqué publié mercredi, l’ASF indique mettre en place des offres spéciales pour ce duel comptant pour les éliminatoires pour le Mondial 2026. « Dans plusieurs sections, des billets à prix réduit sont disponibles en prévente pour le duel contre la Suède. » Ainsi, derrière les buts, un contingent limité de tickets est proposé à 16,70 francs pour les enfants de moins de 16 ans et à 32,20 francs pour les adultes.

Chaque billet inclut un bon de consommation d’une valeur de 15 francs, valable pour la nourriture et les boissons. En catégorie 4, des billets à prix réduit sont également disponibles. Ils coûtent 43,60 francs et comprennent également un bon d'une valeur de 15 francs par entrée. L’ASF précise qu’un maximum de huit sésames peut être réservé par commande.

Un train spécial

Afin de mettre toutes les chances de leur côté de remplir le stade, un train spécial sera également proposé. Il partira à 15h34 de Zurich Hauptbahnhof pour rejoindre une gare genevoise près du stade (Lancy-Bachet ou Lancy-Pont-Rouge) «avec arrêt dans plusieurs gares de l’axe principal des CFF», explique l'ASF. Le retour est prévu à 23h10. De plus, les personnes bénéficiant d’une entrée pour cette rencontre pourront circuler gratuitement dans la zone 10 du réseau tarifaire Unireso, de 16h00 jusqu’à la fin du service.

La Suisse a très bien commencé sa campagne de qualifications pour la Coupe du monde 2026, qui aura lieu aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Après avoir battu le Kosovo (4-0) et la Slovénie, elle occupe la première place du classement avec trois longueurs d'avance sur la troupe de Franco Foda. Avant de jouer en novembre à Genève, elle disputera deux matches à l'extérieur: le 10 octobre à Stockholm, puis le 13 à Ljubljana. Si elle poursuit sur cette lancée, la Nati pourrait donc valider son billet pour le prochain Mondial lors de la réception de la Suède. De quoi mettre une ambiance de feu au bout du lac.