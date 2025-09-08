Non seulement la Suisse a battu la Slovénie 3-0 grâce, une nouvelle fois, à une très bonne première période, mais, dans le même temps, la Suède s'est inclinée au Kosovo! La Nati se retrouve dans une position idéale en vue de la qualification pour la Coupe du monde.

Remo Freuler a offert le but du 3-0 à Dan Ndoye: la Suisse poursuit son sans-faute dans ces éliminatoires! Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Deux matches, deux larges victoires, aucun but encaissé... et la Suède qui perd de gros points! La Suisse n'aurait pas pu rêver meilleur rassemblement que celui qui vient de se terminer ce lundi soir à Bâle. En dominant largement la Slovénie (3-0), trois jours après avoir dynamité le Kosovo (4-0), la Suisse a fait un pas, encore timide mais bien réel, en direction de la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

Qui aurait parié sur une première place du groupe avec cinq points d'avance sur les Suédois avant de se rendre à Stockholm en octobre? Pas grand monde et les joueurs et le staff de l'équipe de Suisse pouvaient afficher un large sourire ce lundi soir en apprenant que la Suède s'était inclinée à Pristina (2-0) dans le même temps. Certes, ce résultat relance le Kosovo, mais l'adversaire le plus redoutable sur le papier, la Suède et son immense potentiel offensif, est déjà loin derrière.

La Suisse ouvre le score sur corner, encore

Comme face au Kosovo vendredi, la Suisse a ouvert la marque sur un corner venu de la gauche, mais le centre de Ruben Vargas, toujours aussi parfaitement exécuté, trouvait cette fois la tête de Nico Elvedi, pas celle de Manuel Akanji. 1-0 pour la Suisse après 18 minutes!

Breel Embolo vient célébrer son but avec Denis Zakaria, une nouvelle fois remplaçant. Photo: keystone-sda.ch

Et comme contre les Dardanet, les Suisses ne relâchaient pas la pression, bien au contraire. Breel Embolo, sur un corner venu de la droite et botté par Fabian Rieder, inscrivait le 2-0 à la 33e, avant le but désormais réglementaire de Dan Ndoye, sur un centre à ras de terre de Remo Freuler (3-0, 38e)! La fête était totale, d'autant que dans le même temps, l'information concernant les deux buts d'avance du Kosovo face à la Suède commençait à se répandre au Parc Saint-Jacques. Le bonheur total devant une affluence malheureusement ridicule (12'757 spectateurs), comme annoncé.

Dan Ndoye n'oublie jamais de rendre hommage aux Lions du Sénégal. Photo: keystone-sda.ch

La bonne nouvelle, une fois de plus: les trois joueurs offensifs se sont montrés décisifs en première période, tandis que la défense suisse, de fer, ne laissait aucun espace au redoutable Benjamin Sesko, comme à Vedat Muriqi trois jours plus tôt. Les attaquants suédois Viktor Gÿokeres et Alexander Isak en auront-ils un peu plus dans quatre semaines?

Une deuxième période bien plus ennuyeuse

La deuxième période allait ressembler à celle face au Kosovo, encore une fois, avec une Nati en mode gestion. Tout le monde baissait d'un cran dans l'intensité, les Slovènes n'y croyant plus et les Suisses ne cherchant plus à faire mal à leur adversaire, déjà largement assommé. Même les entrants à l'heure de jeu (Johan Manzambi, Michel Aebischer et Isaac Schmidt) n'ont pas fait dans le dépassement de fonction et la deuxième période a été, disons-le clairement, fort ennuyeuse et très peu riche en enseignements.

Le principal: Gregor Kobel vient d'enchaîner un troisième blanchissage consécutif, lui qui avait longtemps couru après le premier dans les buts de la Nati. Le portier suisse a gardé sa cage inviolée face aux Etats-Unis (4-0), au Kosovo (4-0) et à la Slovénie (3-0).

Un double voyage en octobre

La suite du programme pour la Suisse passera par Stockholm et Ljubljana au mois d'octobre. Simplement en ne perdant pas, c'est-à-dire en revenant de ces deux voyages avec deux points, au moins, les portes de l'Amérique du Nord seraient grandes ouvertes avant le rassemblement de novembre. Fou!