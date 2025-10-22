Philippe Stengel démissionne de Neuchâtel

Après un début de saison difficile, marqué par seulement trois points récoltés en douze matches, Philippe Stengel a pris la décision de se retirer afin de donner un nouvel élan à l’équipe.

Sous la direction de Stengel, Neuchâtel n'a gagné qu'un seul de ses douze matches. Photo: keystone-sda.ch

Stephan Roth

Philippe Stengel tire les conséquences du début de saison catastrophique de la Neuchâtel Hockey Academy (NHA) en Women's Hockey League. L'ancien entraîneur du HC Yverdon a décidé de se retirer «pour donner un nouvel élan à l'équipe», peut-on lire au travers d'un communiqué du club, dévoilé ce mercredi. Le Neuchâtelois de 46 ans avait pris ses fonctions au début de l'exercice.

Retour d'un visage bien connu

Philippe Stengel est remplacé à la bande par l'actuel directeur technique du club Yan Gigon (55 ans), qui avait déjà été à la tête des Neuchâteloises pendant dix ans jusqu'au printemps dernier. L’entraîneur assistant actuel, Olivier Jaeggi, restera en poste afin d’assurer la continuité et de faciliter cette période de changement.

Sportivement, Neuchâtel occupe la dernière place du classement et n'a jusqu'à présent gagné qu'un seul de ses douze matches. L'équipe a récemment perdu le duel de la peur face à Langenthal (0-2), le seul adversaire qu'il avait battu auparavant. La saison dernière, les Neuchâteloises avaient terminé à la 7e place.