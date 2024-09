Paralysé, cet ex-hockeyeur réclame 822'000 euros à son adversaire

En février 2023, Mike Glemser a été paralysé à vie à la suite d'une charge. Un an et demi plus tard, l'Allemand réclame une grosse somme d'argent à son adversaire.

Blick Sport

Mike Glemser est en fauteuil depuis février 2023. Photo: Facebook/DEL2

Le 3 février 2023, la vie de Mike Glemser a basculé. Lors du match de troisième division allemande entre le SC Riessersee et le Starbulls Rosenheim, le hockeyeur allemand a été chargé par un adversaire à un mètre de la bande. «Un petit check, en aucun cas malveillant», écrivait à l'époque le site «Merkur.de».

Sauf que Mike Glemser a percuté la bande la tête la première et le verdict a été catastrophique: fracture des quatrième et cinquième vertèbres cervicales, qui le laisse paralysé du cou jusqu'aux pieds. Dans un premier temps et après l'accident, Mike Glemser disait ne pas en vouloir à son adversaire, Jan Niklas Pietsch. «Un tel check fait partie du sport», avait-il dit à «Bild» à l'époque.

Mais un an et demi après les faits, Mike Glemser a changé d'avis. Ses avocats ont déposé une plainte auprès du tribunal régional de Munich II révèle «Merkur.de». «650'000 euros d'indemnisation et une demande de déclaration selon laquelle Pietsch doit payer tous les dommages consécutifs possibles. Cela porte la valeur totale en litige à 822'000 euros», écrit le site allemand.

Jan Niklas Pietsch a en tout cas reçu le soutien de son club, le SC Riessersee et va maintenant préparer une défense avec son avocat. La procédure pourrait durer des mois, toujours selon le média allemand.