Près de deux semaines se sont écoulées depuis le décès tragique du joueur de NHL Johnny Gaudreau et de son jeune frère Matthew. Leurs deux femmes sont enceintes. L'émotion est totale en Amérique du nord.

Andrea Cattani

Près de deux semaines après la tragédie qui a coûté la vie à Johnny Gaudreau (31 ans), la tristesse est encore immense dans la communauté du hockey sur glace. Le 29 août, la star de la NHL faisait du vélo avec son frère Matthew, de deux ans son cadet, lorsqu'ils ont tous deux été renversés par une voiture et mortellement blessés. Selon les premières informations, le conducteur du véhicule était sous l'influence de l'alcool. Johnny et Matthew devaient tous deux être témoins au mariage de leur sœur le lendemain.

L'annonce a choqué les fans du monde entier. «Johnny Hockey», comme Gaudreau était souvent appelé, était considéré comme une inspiration pour de nombreux jeunes talents du hockey sur glace et était également énormément apprécié par de nombreux coéquipiers.

Après le décès de Johnny Gaudreau, sa femme Meredith ainsi que ses fils Noa Harper Gaudreau (1 ans) et Johnny Edward (six mois) vivent dans la peine. Et comme l'a dit la veuve dans un discours déchirant lundi lors de la cérémonie funéraire dans la petite localité de Media, dans l'État américain de Pennsylvanie, Johnny Gaudreau aurait dû bientôt devenir père une troisième fois.

Meredith Gaudreau (en robe bleue) lors de la cérémonie funéraire de Johnny et Matthew Gaudreau.

«Johnny a immédiatement rayonné et était tellement excité»

«Johnny et moi venions de passer six mois de bonheur intense avec nos deux premiers enfants. Ce seront à jamais les six meilleurs mois de ma vie», a déclaré Meredith Gaudreau lors de ses adieux à la chapelle. Puis elle a ajouté: «Il y a spécialement une semaine que je chérirai à jamais. Nous sommes en fait une famille de cinq personnes. J'en suis à ma neuvième semaine de grossesse avec notre troisième enfant».

La nouvelle grossesse a été «une surprise absolue», a encore expliqué Meredith Gaudreau, la voix tremblante. «Mais Johnny a été heureux tout de suite et était tellement excité».

Matthew, le frère de Johnny, aurait lui aussi dû devenir père une première fois très bientôt. «Je n'oublierai jamais les larmes de Matthew lorsqu'il a entendu pour la première fois les battements de cœur de notre fils Tripp, qui n'était pas encore né», raconte Madeline Gaudreau lors de la cérémonie funéraire. Dans son discours, elle évoque également les moments difficiles qui prédomineraient désormais dans sa vie. «Toute la semaine dernière, j'ai eu l'impression d'être prise dans un cauchemar dont je ne peux pas me réveiller». Elle s'est sentie comme anesthésiée, parfois en colère, parfois reconnaissante. «Mais la plupart du temps, Matt me manque tout simplement».

Immédiatement après le décès des deux frères, des fleurs et des bougies avaient déjà été déposées par des fans devant divers patinoires de hockey sur glace aux Etats-Unis et au Canada. De nombreux coéquipiers et représentants de la NHL ont également fait le déplacement pour la cérémonie funéraire de lundi.