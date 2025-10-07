L’EV Zoug a concédé une courte défaite lors de l’avant-dernier match de la phase de groupes de la Ligue des champions de hockey, mais sa qualification pour la suite de la compétition ne semble pas compromise.

Michael Liniger et l'EVZ se sont inclinés en Finlande. Photo: keystone-sda.ch

Deuxième défaite dans la compétition pour L’EV Zoug, vaincu ce mardi soir en Finlande (1-0) face aux Finlandais du Lukko Rauma.

C’est le jeune défenseur finlandais Arttu Välilä (18 ans) qui a fait la différence en inscrivant l’unique but à la 26e minute. Malgré la victoire méritée des hôtes, largement dominateurs, Zoug a eu plusieurs occasions pour égaliser, notamment en supériorité numérique en fin de rencontre. Nando Eggenberger avait même trouvé le poteau en première période, tandis qu’un but finlandais avait été refusé suite à une contestation de l’entraîneur.

L’EV Zoug, quasiment assuré de se qualifier pour les playoffs, disputera son dernier match de qualification mercredi à domicile contre le champion tchèque Kometa Brno.