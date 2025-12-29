Malgré le succès 4-3 face à Helsinki et la qualification pour les demi-finales de la Coupe Spengler, Roger Rönnberg n'était pas totalement satisfait de son équipe. Il a par contre aimé sa réaction après un début de match difficile.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Après une période de son second match de Coupe Spengler, Fribourg Gottéron était malmené par une équipe d'Helsinki particulièrement physique. «Je n'ai pas aimé notre début de rencontre, a avoué le coach Roger Rönnberg. Je ne crois pas que nous étions dans le bon rythme. Est-ce à cause de la journée de congé accordée samedi? Possible.»

Après leur victoire initiale contre le Sparta Prague, les Dragons sont allés en montagne le samedi, du côté du Jacobshorn. Est-ce à dire que le technicien ne va pas réitérer cette expérience lundi? «Peut-être qu'il faut changer de montagne? C'est ce que je ferais si nous décidions d'y retourner.»

Une bonne évolution

Mais au-delà de la boutade, Roger Rönnberg avoue avoir fait une constatation importante en ce dimanche. «J'ai dit aux gars après 20 minutes que même les bons joueurs peuvent passer à côté d'un tiers. Mais que les bonnes équipes ne jouent pas mal durant 60 minutes. Et je suis vraiment satisfait de la manière dont nous avons ensuite réagi. C'est quelque chose de très positif pour la suite.»

S'il mentionne ce point aujourd'hui, Roger Rönnberg sait que c'est un aspect de ce Fribourg Gottéron qui n'existait peut-être pas forcément par le passé. «Aujourd'hui, j'ai appris que cette équipe est en train de créer une mentalité différente avec des standards élevés. Au début de saison, si nous commencions mal le match, nous n'étions pas capables de hausser le niveau par la suite. Les gars ont prouvé qu'ils étaient capables de revenir sur la glace avec un état d'esprit différent. C'est très intéressant.»

L'importance de la discipline

Lors de cette rencontre, Yannick Rathgeb a reçu une pénalité de match pour avoir voulu se faire justice lui-même à la suite d'un vilain cross check adverse. Roger Rönnberg ne lui en tient pas rigueur. «C'est difficile d'en vouloir à quelqu'un de réagir lorsqu'il est attaqué de cette manière. C'était un coup de crosse à la tête totalement irrespectueux et je crois qu'il était très en colère. C'st sa frustration qui a parlé.»

En début de compétition, le Suédois voulait utiliser cette Coupe Spengler comme une occasion de découvrir ses joueurs dans des situations de stress plus importantes qu'en championnat. Probable qu'il utilise tout de même cette séquence à l'avenir pour apprendre quelque chose à ses hommes. «Il va de soi que dans un tel cas, je préfère nous voir évoluer durant 5 minutes en power-play. Cela nous aurait permis de tuer le match un peu plus tôt. C'est toujours une bonne chose si nous pouvons rester disciplinés.»

Prochain test - et prochains enseignements -, mardi soir pour la demi-finale de cette Coupe Spengler. «Nous ne sommes plus qu'à deux matches de gagner quelque chose et c'est pourquoi nous sommes là. C'est positif.»