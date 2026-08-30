Sur la piste du meeting GalAthletics de Bellinzone ce dimanche, la Jurassienne bernoise Joceline Wind a frappé un grand coup en passant pour la première fois sous la barre des 4 minutes sur 1500 m (3'59''79).

Joceline Wind a brillé dimanche lors du meeting GalAthletics de Bellinzone. La Jurassienne bernoise est passée pour la première fois sous les 4' sur 1500 m.

Décevante aux Européens de Birmingham où elle avait échoué dès les séries, Joceline Wind (25 ans) a «explosé» de plus d'une seconde et demie son record personnel. Elle a réussi 3'59''79 pour terminer 4e d'une course remportée par la vice-championne olympique du 10'000 m Nadia Battocletti en 3'57''54 (record d'Italie). Le «vieux» record de Suisse d'Anita Weyermann (3'58''20 en 1998) semble à sa portée.

La récente Championne d'Europe du saut à la perche Angelica Moser a quant à elle cueilli la victoire dimanche. Mais la Zurichoise s'est contentée de 4m77, une barre qu'elle a effacée dès son premier essai, avant d'échouer à trois reprises à 4m84.

Les autres stars de l'athlétisme suisse n'ont en revanche guère brillé, en l'absence d'Audrey Werro qui avait déclaré forfait. Sur 100 m, Géraldine Di Tizio-Frey (4e en 11''26) et Salomé Kora (7e en 11''36) sont restées loin de leur meilleur temps de l'année dans une finale A gagnée par l'Américaine Tamara Davis (11''09).

Reléguées en finale B sur le tartan tessinois, les deux Suissesses les plus rapides de l'histoire, Mujinga Kambundji et Ajla Del Ponte, ne se sont pas non plus illustrées. La Bernoise a couru en 11''70, la Tessinoise en 11''47. Elles ont même été devancées par l'espoir de 18 ans Xenia Buri (11''38).

12''71 pour Kambundji

La Championne du monde 2025 du 100 m haies Ditaji Kambundji a pour sa part terminé 3e en 12''71, à 0''09 de son meilleur chrono de l'année réalisé en mai soit avant sa blessure à une cuisse. Engagé sur 100 m, le double médaillé européen du 200 m Timothé Mumenthaler n'a quant à lui pu faire mieux que 10''30.

A noter aussi le succès du recordman du monde du 110 m haies Ja'Kobe Tharp. Mais l'Américain s'est imposé en 13''15, à quatre dixièmes de la marque de référence qu'il avait établie à la surprise générale lors du championnat universitaire américain (12''75) en juin.