Un titre mondial d'ici à 2030?
Audi a dévoilé sa nouvelle voiture de Formule 1

Audi a présenté mercredi les contours de sa voiture de Formule 1, qui sera de couleur argent, rouge et noir. L'organisation allemande reprendra l'écurie suisse Sauber à partir de la saison prochaine.
Publié: il y a 42 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 38 minutes
À Munich, Audi a présenté son nouveau bolide pour la saison 2026 de Formule 1.
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

«Au cours des deux prochaines années, nous serons des challengers. À partir de 2028, nous voulons être compétitifs, et à partir de 2030, nous voulons courir pour le titre», a déclaré le patron d'Audi, Gernot Döllner, lors d'un évènement organisé à l'aéroport de Munich.

Une écurie qui a de l'ambition

Le constructeur automobile allemand y a donné un avant-goût du futur design de la nouvelle voiture de Formule 1, l'Audi R26 Concept. La première sortie publique de la nouvelle monoplace est prévue pour janvier, à l’occasion de sa présentation officielle. Avant cela, elle prendra la piste à huis clos lors des premiers essais organisés à Barcelone. Puis officiellement à Melbourne, lors du premier Grand Prix de la saison 2026 (8 mars).

«Pour Audi, il ne s'agit pas seulement de participer, mais aussi de gagner», a de son côté affirmé l'ancien chef d'équipe de Ferrari Mattia Binotto, devenu entre-temps chef de projet chez Audi.

