Audi a dévoilé sa nouvelle voiture de Formule 1

«Au cours des deux prochaines années, nous serons des challengers. À partir de 2028, nous voulons être compétitifs, et à partir de 2030, nous voulons courir pour le titre», a déclaré le patron d'Audi, Gernot Döllner, lors d'un évènement organisé à l'aéroport de Munich.
Une écurie qui a de l'ambition
Le constructeur automobile allemand y a donné un avant-goût du futur design de la nouvelle voiture de Formule 1, l'Audi R26 Concept. La première sortie publique de la nouvelle monoplace est prévue pour janvier, à l’occasion de sa présentation officielle. Avant cela, elle prendra la piste à huis clos lors des premiers essais organisés à Barcelone. Puis officiellement à Melbourne, lors du premier Grand Prix de la saison 2026 (8 mars).
«Pour Audi, il ne s'agit pas seulement de participer, mais aussi de gagner», a de son côté affirmé l'ancien chef d'équipe de Ferrari Mattia Binotto, devenu entre-temps chef de projet chez Audi.