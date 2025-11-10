Après sa victoire au Brésil, le leader du championnat du monde Lando Norris se lance dans une attaque verbale. Il reste encore trois Grands Prix et un sprint à disputer en 2025 - le Britannique compte 24 points d'avance sur Oscar Piastri et 49 sur Max Verstappen.

Lando Norris: «Beaucoup de bêtises ont été dites et écrites sur moi»

1/13 Lando Norris remporte un GP de Formule 1 pour la onzième fois. Photo: Lukas Gorys

Roger Benoit

La Formule 1 a rarement connu une course aussi folle et dramatique – et ce, sans l’aide du ciel. Devant 145'000 fans en délire, le Grand Prix d’Interlagos a ravivé la flamme du championnat du monde et donné envie d’assister aux trois dernières manches de la saison.

Le leader du championnat, Lando Norris (McLaren), s’est finalement imposé devant la nouvelle pépite de Mercedes, Kimi Antonelli. Les deux hommes partis de la première ligne ont réussi à sauver leur peau jusqu’au drapeau à damier, sur une piste restée sèche du début à la fin.

Max Verstappen, l’autre héros du jour

La véritable sensation du podium, pourtant, s’appelait Max Verstappen. Parti depuis la voie des stands, le Néerlandais a réussi une remontée monumentale jusqu’à la troisième place, échouant à 0’’3 de Kimi Antonelli après un sprint final sous haute tension. Élu pilote du jour par 58% des fans à travers le monde, le triple champion du monde a mérité cet hommage.

Il fut en effet le seul à effectuer trois arrêts aux stands, victime d’une crevaison précoce au huitième tour après un accrochage à trois avec Oscar Piastri, Kimi Antonelli et Charles Leclerc.

Oscar Piastri avait tenté de doubler Kimi Antonelli avant le premier virage, provoquant un contact. Et, alors que la Mercedes semblait perdue, c’est Charles Leclerc lui-même, avec sa Ferrari, qui l’a «remise dans le bon sens». «C’est un miracle que je m’en sois sorti sans dégâts», a soufflé Kimi Antonelli.

Oscar Piastri sanctionné, Ferrari à la dérive

La FIA n’a pas tardé à trancher: dix secondes de pénalité pour Oscar Piastri. Parti pour la deuxième place, l’Australien a terminé cinquième, coincé derrière George Russell. Résultat: 24 points de retard désormais sur son coéquipier Lando Norris.

Pour Charles Leclerc, troisième sur la grille, la journée s’est aussi mal terminée: rupture de suspension et crevaison. Et du côté de Lewis Hamilton, la frustration était à son comble. Parti de la septième ligne, le Britannique est entré en collision successivement avec Carlos Sainz puis Franco Colapinto, écopant de cinq secondes de pénalité et endommageant museau et fond plat.

Résultat: double abandon pour Ferrari, un deuxième après Zandvoort. Et pire encore, la Scuderia perd la deuxième place du championnat des constructeurs avec 362 points, désormais dépassée par Mercedes (398) et même par Red Bull (366)… malgré un seul pilote performant! Un désastre qui promet un vacarme monumental en Italie.

Lando Norris garde les pieds sur terre

Interrogé après sa victoire, Lando Norris a tenu à répondre à ses détracteurs:

«On a dit et écrit tellement de bêtises sur moi. Aujourd’hui, je peux en rire un peu, mais je dois rester concentré. Las Vegas, historiquement, n’a jamais été une bonne course pour moi.»

Le Britannique compte 24 points d’avance sur Oscar Piastri et 49 sur Max Verstappen. Il reste encore 83 points à distribuer à Las Vegas, au Qatar (avec sprint) et à Abu Dhabi.

Max Verstappen lucide, Yuki Tsunoda ridicule

Max Verstappen, malgré sa remontée héroïque, reste lucide: «J’ai 49 points de retard. Il faudrait deux victoires et beaucoup de chance. Nous avons perdu le titre dès le début de saison, jusqu’à Zandvoort. Notre sprint final ne suffira pas, mais nous sommes devenus une équipe mûre en 2025.»

Une équipe solide, certes… mais avec un seul pilote à la hauteur. Son coéquipier Yuki Tsunoda a connu un week-end catastrophique: dernier à l’arrivée, sanctionné de trois pénalités de dix secondes. Une performance tellement calamiteuse qu’elle relance les discussions sur son avenir: jamais un équipier de Max Verstappen n’avait sombré à ce point.



