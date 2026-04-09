Le Chief Racing Officer de McLaren s'appellera Gianpiero Lambiase à partir de 2028. La star de Red Bull Max Verstappen perd ainsi l'ingénieur grâce auquel il a remporté ses quatre titres de champion du monde.

L'ingénieur de course de Max Verstappen passe à la concurrence

L'ingénieur de course de Max Verstappen passe à la concurrence

Yannick Peng

Coup de tonnerre dans le paddock: Max Verstappen va perdre son ingénieur de course. Le Néerlandais a conquis ses quatre titres mondiaux (2021 à 2024) avec Gianpiero Lambiase. Mais leur collaboration prendra fin en 2027, à l’expiration du contrat de l'Italien, qui rejoindra McLaren F1 Team.

Gianpiero Lambiase occupera au sein de l’écurie britannique le poste de Chief Racing Officer, actuellement cumulé par Andrea Stella en plus de ses fonctions de team principal.

Une relation clé qui s’arrête

Ce départ remet en lumière une déclaration forte de Max Verstappen après son premier sacre mondial. «Je lui ai dit que je ne voulais travailler qu’avec lui. Il me dit quand je suis un idiot, et vice versa. J’apprécie notre relation», confiait-il.

Une sortie qui en dit long sur l’importance de ce duo, considéré comme l’un des plus solides et performants du plateau ces dernières années.

Max Verstappen dans le doute?

La question se pose désormais: quel impact aura ce départ sur l’avenir de Max Verstappen? Actuellement neuvième du championnat, à 60 points du leader Kimi Antonelli, le pilote de 28 ans n’a jamais caché son agacement face aux nouvelles règles en Formule 1.

Officiellement, il reste sous contrat avec Red Bull Racing jusqu’à fin 2028, soit une année de plus que son ingénieur.

Mais en F1, les contrats sont souvent relatifs. Audi, futur repreneur de Sauber, en a récemment fait l’expérience avec le départ surprise de Jonathan Wheatley.

Dans ce contexte, la séparation entre Max Verstappen et Gianpiero Lambiase pourrait bien dépasser le simple cadre technique — et relancer les spéculations sur l’avenir du quadruple champion du monde.