ATS Agence télégraphique suisse

Photo: Icon Sport via Getty Images

Les motoristes Alpine et Honda ont en revanche commis une infraction administrative, a indiqué la FIA.

Comme l'an dernier, toutes les écuries ont donc obtenu le feu vert de la FIA. Celle-ci avait notamment imposé une sanction à Red Bull en 2022 pour avoir dépassé le plafond en 2021, année d'entrée en vigueur de ce nouveau règlement.

«L'examen de la documentation déclarative a été un processus approfondi et intensif qui s'est étalé sur cinq mois, toutes les équipes de F1 et tous les fabricants d'unités de puissance ayant apporté leur soutien total en fournissant les informations requises», souligne la FIA.

«Esprit de bonne foi et de coopération»

«L'Administration du Plafond Budgétaire note que toutes les équipes de F1 et tous les fabricants d'unités de puissance ont agi à tout moment dans un esprit de bonne foi et de coopération tout au long du processus», poursuit-elle.

Toutefois, si toutes les écuries ont été jugées en conformité, deux des quatre motoristes, Alpine et Honda (qui équipait en 2023 les monoplaces Red Bull et AlphaTauri), ont commis des «violations de procédure» même si «aucun d'entre eux n'a dépassé le plafond budgétaire», précise la FIA.

Alpine et Honda «ont toujours agi de bonne foi et coopèrent actuellement avec l'Administration du Plafond Budgétaire pour régler l'affaire», conclut la FIA. En 2022, Aston Martin avait été épinglé pour la même raison et avait trouvé un accord à l'amiable avec l'Administration du plafond budgétaire, assorti d'une amende.