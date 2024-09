Quand Max Verstappen quittera-t-il le navire en perdition qu'est Red Bull?

Les critiques s'abattent de plus en plus sur Red Bull. L'équipe aux 385 courses et 120 victoires traverse la plus grande crise de ces cinq dernières années. Et au milieu de ce marasame: Max Verstappen, qui se pose beaucoup de questions.

Roger Benoit

Sans Max Verstappen (61 victoires), Red Bull serait condamnée depuis longtemps à la débâcle. Et tout le monde se moquerait à juste titre de l'écurie autrichienne.

La chute après un super départ

Mais le fait est que Max Verstappen n'a plus gagné de course depuis l'Espagne. Depuis, le multiple champion du monde n'a décroché que deux podiums en six courses! Pour rappel, sur les dix premiers Grands Prix de 2024, Super-Max en a remporté sept.

Le voir dépossédé de son titre de champion du monde semble illusoire: dans les bureaux de paris anglais, sa cote était encore de 1.1 voilà peu. Cela signifie que celui qui mise dix francs en reçoit onze. Aujourd'hui, sa cote est de 1,5. Mais Lando Norris (qui n'a plus que 62 points de retard) était autrefois cote à 80 contre 1. Aujourd'hui, il n'est plus qu'à 24 contre 1, et la tendance est à la baisse.

Tout a commencé avec «l'affaire Horner»

Le clan Verstappen est depuis longtemps d'accord: Max n'honorera pas son contrat jusqu'en 2028 (!). La relation avec le chef d'équipe Christian Horner est coupée. Et les départs importants s'accumulent. Le gourou de l'aérodynamisme Adrian Newey (Aston Martin?) et le directeur sportif Jonathan Wheatley (chez Audi-Sauber à partir de juillet 2025), notamment, en ont plus qu'assez de Red Bull.

Ils sont également déçus que le mystérieux «cas Horner» (des employés ont porté de graves accusations) n'ait jamais été vraiment éclairci. Les héritiers de Dietrich Mateschitz en Autriche n'ont jamais pu s'imposer face aux 51% d'actionnaires thaïlandais. Et ces derniers soutiennent toujours Christian Horner.

Personne ne comprend la voiture

A l'extérieur, le calme est encore de mise. Mais ce n'est plus seulement le toit qui brûle, c'est la maison tout entière. Et lorsque la voiture n'est soudain plus comprise du côté technique et aérodynamique, même Max Verstappen est impuissant. «Nous n'avons pas une voiture, mais un monstre!»

Combien de temps va-t-il encore supporter cette déchéance? A partir de 2026, Red Bull devra en effet construire son propre moteur (Honda sera alors en exclusivité chez Aston Martin). Un autre chantier avec de nombreux points d'interrogation.

La porte de Mercedes se ferme?

Max Verstappen veut partir le plus vite possible - mais où? McLaren-Mercedes et Ferrari sont complets jusqu'en 2027 au moins. Et Mercedes a définitivement abandonné ses efforts pour faire venir Max Verstappen dès 2025.

Et si l'année prochaine Andrea Kimi Antonelli et George Russell s'imposent, ce sera également très difficile pour le Néerlandais. Question: qui le patron Toto Wolff devrait-il mettre à la porte? Un scénario de moins en moins improbable: Max Verstappen fait une pause d'un an.

L'erreur avec Sergio Pérez

Red Bull a déjà fait une croix sur le titre par équipe. La forme chancelante et le niveau trop faible de Sergio Pérez (34 ans) en est responsable. Comment a-t-on pu proposer au Mexicain un nouveau contrat de deux ans au printemps?

Le classement par équipe est en danger

Eh bien, si Red Bull ne peut pas réagir, avec 446 points, elle sera assez rapidement dépassée au classement des équipes par McLaren-Mercedes (438) et même par Ferrari (407).