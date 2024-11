La F1 prévoit un immense show pour la présentation des monoplaces

1/4 La Formule 1 prévoit un grand spectacle au cours duquel tous les nouveaux bolides de F1 seront présentés simultanément. C'est ce qui devrait se passer lors de l'événement à Londres. Photo: X @F1

Carlo Steiner

La Formule 1 prévoit un énorme spectacle pour le lancement de la 75e saison. Moins d'un mois avant la première course à Melbourne, une cérémonie d'ouverture devrait avoir lieu le 18 février à l'O2 Arena de Londres avec toutes les équipes, leurs pilotes et leurs chefs d'équipe. Dans le cadre de cet événement, les designs des bolides de course devraient notamment être dévoilés.

C'est la première fois que toutes les voitures seront présentées en même temps. Jusqu'à présent, les équipes pouvaient décider elles-mêmes de la manière dont elles présenteraient leur nouvelle voiture aux fans – un changement pour les écuries. «Pour la première fois, nous allons réunir les fans, nos pilotes et quelques invités très spéciaux pour le coup d'envoi de la saison», explique le CEO de la F1 Stefano Domenicali.

Pour la plupart des équipes, le changement ne sera pas trop important. Outre Ferrari, Haas, Kick-Sauber et le petit frère de Red Bull, Racing Bulls, six équipes ont leur siège social en Grande-Bretagne et ont généralement présenté leurs voitures de course dans leur pays d'origine. Sauber a toutefois déjà dévoilé la C44 pour la saison 2024 à Londres.

La présentation de Ferrari ne se fera plus à Maranello

La Scuderia est la plus durement touchée par cette nouveauté. Les Italiens du Nord ont toujours tenu leur événement de présentation dans leur propre ville, Maranello. Ferrari serait désormais contrainte d'abandonner cette tradition. On ne sait toutefois pas si les équipes organiseront des événements supplémentaires.

Outre la présentation des voitures, il devrait y avoir de la place à Londres pour des interviews avec des pilotes, des fonctionnaires et d'autres personnes importantes de la F1. Justin Bieber, Peter Kay et Madonna seraient prévus comme points forts musicaux. Les plans sont donc déjà très concrets.